デ・ラ・フエンテ：「フランスを恐れている？…むしろ彼らが私たちを警戒すべきだ」

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、2026年W杯準々決勝でベルギーを2-1で破った後、チームの精神力とヒーローのメリーノを称えた。さらに準決勝でフランスを脅かす要素は揃っているとも語った。

試合直後、テレビ局「La1」のインタビューに応じたデ・ラ・フエンテ監督は「どんな場面でも変わらないチームの精神がここにある。成長を望むこのチームを率いられることを誇りに思う。我々は勝利に値するプレーをした。勝つことが難しいと理解し、その価値を認識しなければならない」と語った。

また、ノックアウトステージ2試合連続で88分に決勝弾を記録した「黄金の交代選手」メリーノについても「素晴らしい選手」と称えた。 「彼は素晴らしい。多くの長所を持ち、世界クラスの選手だ。どのチームでもプレーできる。彼がチームにいてくれることは幸運であり、必要な時にはいつでも頼れる存在だと分かっている」。

火曜日の準決勝フランス戦については「不安なのはスペインだけではない」と強調した。 「勝つために全力を尽くすのは当然だ。彼らも私たちと同じように不安を感じていると思う。2試合連続で彼らを破ったのは我々だけだ。偉大なチームが、もう一つの偉大なチームと対戦することになる。」