スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、土曜夜にウェンブリー・スタジアムでイングランドを3-2で下したスリリングな勝利に喜びを表し、ネーションズリーグにおける「ラ・ロハ」の船出を白星で飾ったチームの選手たちのメンタリティと最後まで戦い続ける力を称賛した。

デ・ラ・フエンテは試合後のテレビの短いインタビューでこう語った。「結果と内容の両面でとても満足している。そして、我々には大きな野心と強い勝利への渇望があることを世界に示せたからだ。確かに苦しい時間帯もあったが、それがイングランドというものだ」

スペインは試合を力強く立ち上がり、ラミン・ヤマルが早い時間帯に先制。その後、イングランドがアンソニー・ゴードンとハリー・ケインの2ゴールで試合をひっくり返したが、スペイン代表は後半に盛り返し、アレックス・バエナとミケル・オヤルサバルの2得点で3-2と試合を制した。

スペインの指揮官は試合の展開について次のように説明した。「ハーフタイムに話をした。我々は試合を支配していて、明確な3度のチャンスもあった。このチームは決して諦めず、勝利をやめるつもりもないということを示し続けている」

デ・ラ・フエンテはスペイン代表の選手層の厚さと、試合中に交代を行ううえで手にしている選択肢を称賛し、こう述べた。「これらの選手たちがいてくれることを幸運に思う。誰が起用されても準備は整っている。あとは交代を試みることであり、彼らには並外れた才能がある」