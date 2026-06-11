デ・ラ・フエンテ監督は、2026年ワールドカップでエンリケの議論を呼ぶ戦術を駆使する。

木曜日の報道によると、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、前任者ルイス・エンリケの物議を醸した行動を再現した。

スペイン代表がW杯初戦へ準備を進めるベイラー・スクールの練習場では、ルイス・エンリケ体制下で導入されたある慣例が再び姿を見せた。

スペインは今月中旬、カーボベルデとの試合でワールドカップをスタートさせる。

エンリケは2019年からカタールW杯まで、ピッチ上の足場を重要な指導ツールとしていた。

その高い位置から独自の視点で練習を見守り、動きを修正し、指示を出し、選手と常時コミュニケーションを取った。さらにGPS機能付きジャージに組み込まれた小型通信機でリアルタイムに指示を送ることもあった。

そのため、チャタヌーガでのスペイン代表合宿に新たな足場が登場したことは見過ごせない。

『ムンド・デポルティーボ』は「今回はルイス・デ・ラ・フエンテが登るわけではない。彼はピッチレベルで選手と直接コミュニケーションを取るスタイルを好む」と伝えた。

今後は重要性は変わらないものの、役割が変わる。この高台からスペイン代表の分析官がピッチ全体を見渡し、トレーニングの細部まで正確に把握する。

高さを生かし、集団の動きやライン間距離、戦術パターン、個々のパフォーマンスを、地上では得にくい角度から記録できる。

議論を呼んだこの足場は、ルイス・エンリケ時代の司令塔ではなく、ルイス・デ・ラ・フエンテの下でスタッフを支える道具として戻ってきた。