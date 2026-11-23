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スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、UEFAネーションズリーグ準々決勝で予定されるフランスとの注目の一戦を前に、チームの力への大きな自信を示した。抽選の結果、両国は来たる3月25日と28日に激突することになった。

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スペイン人指揮官は注目の一戦について語り、フランス戦は世界屈指の強豪を相手にした厳しい試練になると指摘した。その一方で、自国代表に分があると強調し、現在世界最高のチームはスペインだとの考えを示した。

デ・ラ・フエンテ監督はフランスメディア『フット・メルカート』に対し、次のように語った。「フランスとのこの試合を心待ちにしている。準備をして適切な戦略をじっくり練る時間が十分にあるのは明らかだが、何より大事なのは、ワールドカップでの試合以来、我々の頭に刻み込まれているものがあるということだ」

スペインとフランスは2026年ワールドカップ準決勝で対戦しており 、スペインが2-0で勝利。その後、決勝でアルゼンチンを1-0で下し、世界王者に輝いた。

スペイン人指揮官はさらに、コーチングスタッフがワールドカップでの両国の対戦前にもモチベーションを高めるメッセージを用いたと明かし、次の2試合に向けた準備でも再びそれを用いると強調した。

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「あの試合には、あるメッセージを掲げて準備した。それは間違いなくもう一度使うつもりだ。我々は非常に強いチーム、間違いなく世界最高のチームの一つと対戦する。だが彼らは、世界最高のチームと対戦することになるのだ」と説明した。

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デ・ラ・フエンテ監督によれば、このメッセージはワールドカップでの対戦前に選手たちに示されたもので、今後の準備にも組み込まれるという。注目の一戦を前に、チームが自分たちの力への自信を一層深めることが狙いだ。

「それがワールドカップの試合前に選手たちに伝えたメッセージであり、準備に取りかかり集中していくときも同じものになる。この難しい試合に臨むことに、我々は非常に興奮していると強調しておきたい」と続けた。

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自国代表の優位を確信しながらも、スペイン代表監督はフランスの力を過小評価することはなかった。違いを生み出せる優れた選手たちを擁するチームと対戦することになると強調しており、それだけにこの一戦は準々決勝屈指の注目カードとなっている。

デ・ラ・フエンテ監督は「我々はすでにこの試合の先のことも考えている。だが、偉大な選手を擁する偉大なチームと対戦することは十分に理解している」と語った。

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そして最後に、対戦を前に改めて自信に満ちたメッセージを口にした。「彼らは世界最高のチームと対戦することになる。そのチームにも、非常に偉大な選手たちがいる」

スペイン人指揮官の発言からは、強い自信を持ってこの一戦に臨みたいという明確な意思がうかがえる。同時に、フランスを相手にする任務の難しさも認識している。一方のフランスは、3月の注目の激突を前にデ・ラ・フエンテ監督が突きつけた挑戦に、ピッチ上で応えることが求められる。