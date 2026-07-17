スペイン代表テクニカルディレクター、 ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、2026年W杯決勝（スペイン対アルゼンチン）の主審に指名されたスロベニア人のスラフコ・ヴィンチェッチ氏に対し、ルールを超える違反には容赦するなと率直に警告した。

この発言はカタルーニャ紙『スポルト』のインタビューで語られた。 同紙は、アルゼンチン代表が大会中、暴力行為をしても適切な処分を受けていないとの批判について尋ねた。これはスペインがグループリーグ最終戦のウルグアイ戦で経験した状況と似ている。

デ・ラ・フエンテ監督は断固とした口調でこう述べた。「審判について言いたいことは多いが、肝心なのは、審判が甘くなく、競技規則を超える行為を一切許さないことだ」。

同時に、我々はルールを深く理解し、この大一番に向けて入念に準備してきた。 サッカーの自然な流れを乱す展開には不安があり、正しい環境でプレーできることを強く望んでいる」。

デ・ラ・フエンテ監督は、試合への取り組み方についてこう語る。「我々は戦術とプレーの原則を徹底している。集中力を乱す挑発や小競り合いは望んでいない」。

ただし、アルゼンチン代表が意図的に挑発するとは考えていません。彼らは美しく組織されたサッカーをするでしょう。 それでも我々にとって最も大切なのは、自分たちに集中し、独自のスタイルとサッカーのアイデンティティを貫くことです。基本理念や戦略から逸脱すれば、苦戦し、高い代償を払うことになります」。