デ・ラ・フエンテ氏、スペイン対アルゼンチン決勝へ厳しいメッセージ

スペイン代表テクニカルディレクター、 ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、日曜夕方に予定される2026年W杯決勝（スペイン対アルゼンチン）の主審に選ばれたスロベニア人審判スラフコ・ヴィンチェッチ氏に対し、ルールを超える違反には容赦するなと率直に警告した。

この発言はカタルーニャ紙『スポルト』のインタビューで語られた。 同紙のインタビューでは、アルゼンチン代表が大会中、暴力行為をしても適切な処分を受けていないとの批判が取り上げられた。これはスペインがグループリーグ最終戦のウルグアイ戦で経験した状況と似ている。

デ・ラ・フエンテ監督は断固とした口調でこう語った。「審判について言いたいことは多いが、肝心なのは、審判が甘くなく、競技規則を超える行為を一切許さないことだ」。

同時に、審判の公正さを信頼しつつ、「我々はルールを深く理解し、この大一番に備えてきた」と強調した。 サッカーの自然な流れを乱す展開には不安があり、正しい環境でプレーできることを強く望んでいる」。

デ・ラ・フエンテ監督は、試合への取り組み方についてこう語る。「我々は戦術とプレーの原則に忠実であり、集中力を乱す挑発や小競り合いは望んでいない」。

ただし、アルゼンチン代表が意図的に挑発するとは考えていない。彼らは美しく組織立ったサッカーをするだろう。 それでも我々にとって最も大切なのは、自分たちに集中し、独自のスタイルとサッカーのアイデンティティを貫くこと。基本や戦略から外れれば、苦戦し、高い代償を払うことになる」と結んだ。