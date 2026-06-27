スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、金曜夜に行われた2026年W杯グループリーグ最終戦のウルグアイ戦で起きた緊張や小競り合いについてコメントした。

スペイン紙「アス」によると、デ・ラ・フエンテ監督は「厳しい試合になるのは分かっていた。我々が安堵できる試合ではない。しかし、だからこそ審判がいる」と語った。

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さらに「試合は限界まで荒く過酷だったが、我々は対応できた」と続けた。

さらに「審判の仕事は容易ではないが、だからこそ、こうした試合を支援するためにVARという技術がある。これからは、ボールへの競り合いでも試合の運営でも、通常の試合が展開されることを願っている」と付け加えた。

スペインはウルグアイを1－0で下し、グループ首位で勝ち点9を獲得。ベスト32進出を決め、グループ10の2位（オーストリアまたはアルジェリア）と対戦する。

一方、ウルグアイはグループ8で2位カーボベルデ（3ポイント）に次ぐ3位（2ポイント）で大会を去った。サウジアラビアは2ポイントで最下位となり、得失点差でウルグアイに及ばなかった。