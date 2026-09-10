スペイン代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテは、2026年ワールドカップ制覇の暁には、バロンドールは自チームの選手の1人が受賞すべきだと明言した。

同監督は木曜日、来る中断期間中に行われる記者会見を実施し、

ネーションズリーグの試合について語った。

デ・ラ・フエンテは次のように語った。「今年はスペイン人サッカー選手がバロンドールを受賞すべきだ。私は常に国産品、特に『メイド・イン・スペイン』のブランドを応援している」

そして、こう続けた。「我々は指導面、パフォーマンス、質という点で世界レベルにある。ところで、候補者リストにミケル・オヤルサバルの名前がないのに気づいた。名前を書き記す担当者が紙を落として、彼の名前を載せ忘れたようだ」

同監督はさらにこう付け加えた。「ラミン・ヤマルはバロンドールを受賞できる力があると思う。なぜなら彼はスペイン人で、素晴らしいサッカー選手だからだ。今年でなくとも、将来には受賞するだろう。彼が受賞するまでにそう長くはかからないと思う。今シーズンの開幕から彼が際立ったパフォーマンスを見せているのを見ているし、これから何年もの間、彼の才能を楽しみたい」

マルコス・ジョレンテがスペイン代表からの引退を表明する決断を下したことについて、同監督は、選手本人がこの件について自分と話をしたと明かし、「絶大な敬意と感謝」を、そして「素晴らしい関係」で結ばれている選手への思いを表明した。

デ・ラ・フエンテは、カルロス・エスパイやチャビ・エスパートといった将来有望な若手選手について尋ねられると、「彼らは間違いなく将来出てくるだろう」と述べたうえで、こう付け加えた。「急ぐ必要はない。ここ数年であらゆるタイトルを制覇してきたサッカー選手の世代に敬意を払わなければならない」

さらに彼は、2030年ワールドカップの決勝はスペインで開催されるべきだと改めて強調し、その試合で代表を指揮したいと強く望んでいると述べた。これは、スペイン、ポルトガル、モロッコが共同で開催する大会における、この決定的な一戦の開催地をめぐって続く論争についての質問に答えたものである。

モロッコ協会会長のファウジ・ラクジャアは、自国が2030年ワールドカップの決勝を主催すると発表していた。

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