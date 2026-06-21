デ・ヨング、批判者に反論。「サッカーを理解していない人が多すぎる」。

オランダ代表でバルセロナの中盤を担うフレンキー・デ・ヨングは、「サッカーの仕組みを理解せずに語る人が多い」と指摘。自身への批判は誇張されており、注目を集めるためのものだと語った。

この発言は、ヒューストンのNRGスタジアムで行われたグループ6のスウェーデン戦に先発し、5-1の勝利に貢献した直後に語られた。試合前、彼の出場は疑問視されていた。

試合後、デ・ヨングはテレビ局「SBS6」の取材にこう語った。「多くの人はサッカーの本質を理解していない。試合は見るが、仕組みを知らないのだ。 悪いことではない。皆が話題にするきっかけになるからだ。だが、これが真実だ」

「深い位置へロングパスを出さない」と言う人もいるが、それは事実ではない。彼らは単に試合を見ていないだけだ。相手の状況やタイミングにもよる。 ディープなロングパスは出せるが、結局はGKに捕まる。それを理解できない人もいるだろう。いつかじっくり話し合いたい。また、その瞬間に選手が走っているか、どう走っているかも関係する」

また、選手パフォーマンスの過大評価を批判し、スウェーデン戦後「客観的基準に基づく批判や議論はサッカーの一部として受け入れる」と語った。 「オランダでは選手をもう少し高く評価してもいいと思う。良いプレーをしなければ批判されて当然だ。だが多くの場合、批判が誇張され、すぐに『悪い選手』とレッテルを貼られる」

デ・ヨングはこう語り、インタビューを締めくくった。 「長年トップレベルでプレーする選手は大勢います。誰もが優れた選手です。調子の悪い試合は誰にでもありますし、批判されても問題ありません。でも、みんな注目を集めたいがために発言しているように感じます」