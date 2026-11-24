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バルセロナのMFフレンキー・デ・ヨングが、サバー（アゼルバイジャン）戦を前にチャンピオンズリーグ（CL）制覇への意欲を語った。同大会は今季のバルセロナにとって大きな目標だと強調し、センターバックでの起用についての考えも明かしている。

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オランダ代表MFは、チームに改善すべき点があることを認めつつも、バルセロナが欧州の頂点を争えると自信を示した。そのうえで、自身にとって優勝の最有力候補はパリ・サンジェルマンだと語っている。

バルセロナは明日水曜日の夜、アゼルバイジャンのバクー・オリンピック・スタジアムでCLリーグフェーズ第5節のサバー戦に臨む。新たな勝利を挙げ、ベスト16へのストレートインを争ううえで立場を固めたいところだ。

デ・ヨングはCL制覇への思いについて、次のように語った。「ここ数年、僕たちはCLで力強く戦ってきたと思う。毎年タイトルを期待されていて、今年も変わらない。確かに経験は増している。CLは僕たちの目標だ。でも、もし優勝できなくても悪いシーズンになるわけではない。僕たちには勝ち抜く力があると確信している」

さらに、スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、バルセロナのMFはこう続けた。「僕にとって最有力候補はパリ・サンジェルマンだ。今季も彼らには負けている。僕たちはもっと良くならなければならない。シーズンの終わりにどうなっているか見てみよう」

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デ・ヨングは、バルセロナでの出場から遠ざかる原因となった負傷の影響にも言及し、離脱中はクラブのスタッフ全員から大きなサポートを受けたと強調した。「何度も言ってきたことだけど、周りの人が味方でいてくれないと感じるのは、僕が試合に出ていないときだと思う。ケガをしたときは復帰するのが大変だった。でも、クラブのみんなが支えてくれた。今はサッカーを楽しもうとしている」

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ハンジ・フリック監督との関係や、センターバックで起用される可能性については、練習中に指揮官がその位置での適性を試したいと考えたことがきっかけだったと説明した。「いくつかの練習で、フリックが僕をそこに置いて、どうプレーするかを見ていた。アラベス戦では、センターバックで僕が必要だったんだと思う。すべてはそこから始まった」

複数のポジションをこなせることについては、こう付け加えている。「前にも言ったように、コンディションは素晴らしい。バルセロナにいる以上、常に自分の価値を証明し続けなければならない。ポジションについて言えば、僕は自分をMFだと考えているし、僕がそこでプレーしていることはみんな知っている。でも、チームや監督が必要とするなら、いつでもやるよ」

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また、サバー戦を欠場するラミン・ヤマルについても触れ、この若手の能力が恋しくなるのは確かだとしながらも、バルセロナにはその穴を埋められる優れた選手がそろっていると強調した。

「ラミンのような選手がいなければ、その不在は必ず感じるものだ。彼は一人で多くのことを生み出せるし、並外れた才能を持っている。彼のような選手がいないのは間違いなく痛い。でも、僕たちには才能豊かな選手がたくさんいるし、彼抜きでも勝てなければならない」

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負傷から復帰した後、先発メンバーとしての存在感が薄れたと感じるかと問われると、デ・ヨングはこう答えた。「いや、僕はケガをして、今は戻ってきた。自分に大きな自信を持っている。どうなるか見てみよう。でも、もちろんいつも通り先発でプレーしたい」

さらに、フリック監督との関係やキャプテンマーク、夏に負った負傷の影響についても語り、今に集中したいとの考えを示した。「ケガのことや夏に起きたことについてはもう何度も話してきた。監督との関係は良好だ。今は調子もいいし、力強さも感じている。今起きていることに集中しようとしている」

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シーズン中の過密日程については、バルセロナの選手たちは多くの試合をこなすことに慣れており、詰まったスケジュールを不安視していないと説明した。「僕たちは多くの試合を戦うことに慣れている。たいてい週に2試合か3試合だ。準備はできているし、こういうCLの試合を戦うことを楽しんでもいる。疲れは感じるけど、しっかりトレーニングを積んでいる」

また、序盤に2点のリードを許しながらも勝利を収めたビジャレアル戦についても振り返った。「それは問題ないよ。7分の時点で0-2で負けていた。1点目はテクニカルなミスからビジャレアルに見事なゴールを決められたもので、2点目も似たような形だった。僕たちは多くのチャンスをつくったけど、彼らはそうではなかった。僕にとっては妥当な勝利だった。試合の入りが悪いことが問題だとは思っていない」

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最後にデ・ヨングは、サバー戦では立ち上がりが重要になると述べ、難しい一戦になると警戒を促した。「どの試合でも良い入りをすることが大切だ。サバーはとても良いプレーをするチームだし、彼らに勝つには僕たちがベストの状態でなければならない」