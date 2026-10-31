バルセロナの中盤を担うオランダ代表のフレンキー・デ・ヨングが、オランダ代表の新監督に就任した同国出身のチャビ・エルナンデスと、正式発表の前に連絡を取り合っていたことを明かし、再び同指揮官の下でプレーできる喜びを語った。両者はかつてカタルーニャのクラブで共にプレーした経験を持っている。

デ・ヨングはオランダの「NOS」とのインタビューで、チャビが代表の指揮を執ることが発表される前に自分へ連絡をくれたと述べ、次のように語った。「事前に連絡をくれて、彼がそのことを考えていたと知れたのは良かった。長い間、外国人監督を迎えていなかったので少し驚いたが、嬉しかった」

バルセロナの選手である彼は、カタルーニャのクラブで共に過ごした時期を通じて得たチャビの戦術的・技術的な考え方への理解を根拠に、チャビがオランダ代表を率いる手腕に自信を示した。

彼はこう語った。「私たちはバルセロナでうまく一緒に仕事をした。彼がサッカーをどう考えているか私は知っているし、それは代表にぴったり合う。彼はプレッシングと攻撃を求めるし、自分の信念を変えることはないだろう。そして戦術面では、その実行の仕方に大きな多様性を持っている」

さらにデ・ヨングは、オランダ代表が時間を必要とする再建の段階に差し掛かっていると述べ、こう語った。「今はチームの再建を始めなければならない。それには時間がかかるだろう」

このオランダ代表MFは、ここ最近の苦しみにも触れた。彼はワールドカップで負ったケガの後、レアル・マドリード戦でピッチに復帰する前に、リハビリプログラムを完了させるため前回の国際試合期間を欠場していた。回復の過程を「長く、難しい時期」と表現したが、本調子を取り戻すことへの自信を強調した。

デ・ヨングは、今回のケガに対する不安の度合いは、以前の足首のケガと比べて小さかったと説明し、回復の時期や完治の可能性について同じほどの不確実性を感じていなかったと述べた。

また、欠場期間中のバルセロナとの関係についても語り、手術を受けるか否かの決定をめぐる議論があったにもかかわらず、クラブとの間に対立はないと強調した。

彼はこう語った。「誰もが状況と、どのように事が進んだかを把握している。だから一切のわだかまりはない。もちろん、手術を行うか否かの決定を下す過程でその件を話し合い、その後、決定は全員で下され、私たちは前へ進んだ」

デ・ヨングは今後、バルセロナでの存在感をさらに高めていくことが期待されている。アラベスおよびアストン・ビラとの2試合に出場すれば、カタルーニャのクラブのユニフォームで300試合目に到達することになり、一方で本日の試合ではセンターバックのポジションで起用される可能性も予想されている。