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オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督は、フレンキー・デ・ヨングが次のネーションズリーグ、ドイツ戦に出場しないと明言した。バルセロナのMFは、前回の代表戦で出場を途中で切り上げる原因となった身体的な問題を抱えている。

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MF、ベルリンでの大一番を欠場

オランダはデ・ヨングを欠いて、ドイツとの注目のUEFAネーションズリーグの一戦に臨む。シャビ監督はベルリンでの試合前会見で、バルセロナのスター選手が試合のメンバーから外れたことを認めた。デ・ヨングはオランダの戦術において重要な存在だが、コーチングスタッフは月曜夜のキックオフを前に慎重な対応を選んだ。

「けがはごく軽いが、明日はプレーできない」。シャビ監督は29歳のデ・ヨングの状態について、報道陣にそう説明した。2026年ワールドカップ後にオランダ代表監督に就任した元バルセロナ監督は、本人と直接話し合った上での決定だと強調。「本人が私にプレーできないと言った。だから、それまでだ」と付け加え、1試合の出場よりも長期的なコンディションを優先することで双方が一致したことを示した。

バルセロナの医療スタッフとの連絡

MFの不在はオランダにとって痛手だ。特に、直近のギリシャ戦で7-0の大勝を収めた際に目覚ましい活躍を見せていただけに、落胆は大きい。このネーションズリーグでの圧勝で、デ・ヨングは重要な役割を果たしたが、身体の違和感を受けた予防措置としてハーフタイムに交代した。

デ・ヨングはハンジ・フリック監督が進めるバルセロナのプロジェクトに不可欠な存在だ。シャビ監督はデ・ヨングへの対応について、バルセロナをすぐに安心させようとした。「FCバルセロナの医師は、サッカー界における私の親友の一人だ。大切なのは意思疎通だ」と述べ、バルセロナの医療責任者、リカルド・プルナ医師に言及した。

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オランダの戦術面での調整

シャビ監督は問題が深刻ではないことを強調し、「問題はない。フレンキーは少し違和感があるだけだ。ほかの選手は出場できる」と語った。一方、オランダはドイツとの直近5試合で勝利がなく、その流れを断ち切りたいところだ。最後に勝ったのは2019年9月のEURO2020予選で、このときは4-2で勝利した。

次の試合 GER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 NED 視聴する

オランダは現在、UEFAネーションズリーグのリーグA・グループ2で勝ち点11の首位に立ち、ドイツは勝ち点8で3位につける。ホームのドイツは2位ギリシャと勝ち点で並んでいるが、直接対決の成績で下回っている。

準々決勝進出を懸けたオランダ対ドイツ

アムステルダムでの最初の対戦は1-1の引き分けに終わった。ドイツのフェリックス・ヌメチャが先制し、後半アディショナルタイムにオランダのコーディ・ガクポが同点ゴールを奪った。グループの上位2チームが準々決勝に進出するため、次の対戦は重要な一戦となる。