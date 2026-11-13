デ・ブール、代表通算53試合出場の選手をオランダ代表の構想から外す

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ロナルド・デ・ブールがラジオ538で、ワウト・ヴェグホルストについて明確な考えを示した。元オランダ代表のデ・ブールは、シャビ代表監督はこのFWをもう招集すべきではないと考えている。

ヴェグホルストはロナルド・クーマン監督の下では、ほとんどの場合オランダ代表のメンバーに入っていた。その後任であるシャビ監督は、FCトゥウェンテのストライカーを信頼していないようだ。

スペイン人指揮官は通常、ドニエル・マレンとブライアン・ブロビーを選んでいる。ただし、ブロビーは負傷により離脱した。メックス・メールディンクとジョシュア・ザークツィーも代表監督にとって選択肢となる。

デ・ブールはラジオ538で、ヴェグホルストは試合終盤に投入する切り札として理想的ではないかと問われた。しかし、解説者のデ・ブールには懸念がある。「もう彼に投資はしない」と、きっぱりと語った。

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「つまり、私はワウトが大好きだ。彼のやっていることはどれも素晴らしい。でも、ネーションズリーグは楽しい大会ではあるが、それほど重要ではない」。デ・ブールはそう語り、シャビ監督はオランダ代表の長期的な将来を何よりも見据えるべきだと主張した。

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「何より考えるべきなのは、2年後にどんな選手がいるかということだ。予選（EURO 2028予選、編集部注）が始まる。それが一番重要だと思う。本当にうまくいかないなら、普通は最後の10分にフィルジル・ファン・ダイクを前線に上げるだろう。彼はワウトよりヘディングがうまい」

「それに、デンゼル・ダンフリースももちろん前線に置ける」と、デ・ブールは別の選択肢も挙げた。「だから私の考えでは、終盤の切り札には複数の選択肢がある。現時点ではワウトを選ばない」

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ヴェグホルスト（34）はオランダ代表で53試合に出場し、14ゴールを挙げている。ベテランが最後に出場したのはワールドカップで、オランダ代表が決勝トーナメント1回戦でモロッコに敗れた試合だった。ヴェグホルストはPK戦で成功したが、勝利にはつながらなかった。

クーマン監督の退任後、ヴェグホルストはオランダ代表の招集候補から外れている。シャビ監督は、マンチェスター・ユナイテッドやVfLヴォルフスブルクなどでプレーした元FWを、今のところ招集する必要はないと考えている。