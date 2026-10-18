デ・ブール、マルコス・レオナルドをアヤックスで結果を残せなかったストライカーと比較

2000万ユーロで獲得されたマルコス・レオナルドは、アヤックスでまだ本領を発揮できていないようだ。元アヤックスのスカウト、ハンス・ファン・デル・ゼーは日曜日、NOSの取材に「まだそれほどインパクトを残せていないと思うね」とため息をついた。

ブラジル人FWの話題になると、ロナルド・デ・ブールも悲観的な見方を示した。「確実に決めるべきチャンスを5回逃したと思う。それも、押し込むだけの場面だった。そこまで来ると、単に運が悪いだけとは言えない。だから心配だよ」

アヤックスの元選手であるデ・ブールは、2000万ユーロで獲得した選手にはクラブとしてもっと期待していいはずだと考えている。「評価するうえで、移籍金は確かに考慮すべきだと思う。2000万ユーロなら、厳しい目で見て、その選手にもっと多くを求めてもいい」と、夏に加入したレオナルドについて語った。

2007年から2024年までアヤックスのチーフスカウトを務めたファン・デル・ゼーは、レオナルドがサントスでプレーしていた頃、何度もその姿を見ている。「アヤックスのために、彼について複数のレポートを作成した。いや、決して好意的な評価ではなかった。彼はアヤックス向きのストライカーではないと思う。2000万ユーロあれば、ブラジルやコロンビアでもっと良い選択肢がたくさん見つかる」

経験豊富なスカウトは続けて、レオナルドがアヤックスに適さない理由を説明した。「スピードは平均的なレベルにすぎない。ペナルティーエリア内で勝負するストライカーだが、身長もフィジカルの強さも足りず、足元のプレーも弱い。周囲と連係してプレーできないので、マルコス・レオナルドをトップクラスのストライカーだとは思わなかったし、今も思わない」

もっとも、デ・ブールはレオナルドを全面的に否定しているわけではない。「相手のマークを外す動きはかなりうまいし、走り込む動きもいい。右足のインサイドではかなり正確にシュートを打てるとも感じる。ただ、それで通用するかどうか。私は疑問に思う」

元MFのデ・ブールは、このブラジル人をイバン・ガブリッチになぞらえた。アルゼンチン人ストライカーのガブリッチは1996年、ルイ・ファン・ハールによって大々的にアヤックスへ迎え入れられたが、オランダでの挑戦は完全な失敗に終わった。「マルコス・レオナルドは、すぐにガブリッチと同じだとは言えないかもしれない。でも……現時点ではガブリッチだ」