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月曜夜、ケヴィン・デ・ブライネの車がブラバント地方のオイステルウェイクで目撃されたという。しかし、リック・エルフリンクは『Eindhovens Dagblad』で、意外にも「話し合いは行われなかった」と伝えている。

月曜夜、複数の人がブラバント地方のオイステルウェイクで「デ・ブライネの車」を目撃したという。同地にはPSVのディレクター、マルセル・ブランズが住んでいる。

インスタグラムのアカウント「PSV_transfers」が調査に乗り出し、デ・ブライネの車とされる映像を撮影した。ただし、その映像が本物かどうかを確かめるのは難しい。

映像には、「De Bruyne」というナンバープレートを付けたレンジローバーが駐車されている様子が映っている。ベルギーでは車のナンバープレートを自分で選ぶことができる。

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同アカウントは「『De Bruyne』のナンバープレートを付けたレンジローバーがオイステルウェイクで目撃された。偶然か、それとも何かあるのか？」と投稿した。

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さらに「デ・ブライネの車を見つけた後、その車はすぐに移動された。偶然か？ 誰に分かるだろう」と締めくくっている。

エルフリンクによれば、代表チームでの活動をすでに終え、ベルギーにいたデ・ブライネとブランズの間で、話し合いはまったく行われていなかったという。

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PSV担当記者のエルフリンクは「信頼できる情報筋によれば、PSV首脳陣との話し合いはなかった」と記した。さらに、PSVはナポリともまだ合意に達する必要があると強調している。