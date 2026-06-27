ベルギー代表は2026年ワールドカップ・グループ7最終戦でニュージーランドを5－1と下し、勝ち点5で首位通過。得失点差でエジプトを上回った。 選手たちは次々と歴史的記録を塗り替え、ベスト32進出を決めた。

この試合の主役はケヴィン・デ・ブライネとロメロ・ルカクで、2人ともベルギー代表としてW杯の歴史に新たな記録を刻んだ。

オプタの統計では、デ・ブライネは2014、2018、2026年大会と3大会連続で得点を挙げたベルギー代表初の選手となった。

さらに彼は34歳11か月でベルギー代表として得点を挙げた最年長選手となり、従来の記録（33歳7か月）を更新した。

一方、ルカクは大会通算6得点とし、ベルギー代表のワールドカップ歴代得点ランキングで単独トップに立った。5ゴールのマーク・フェルモッツを超え、同国史上最高のストライカーとしての地位を確固たるものにした。

さらに今試合で1得点1アシストを記録し、ルカクのW杯通算関与数は8（6得点2アシスト）となり、ヤン・クエルマンス、エデン・アザール、デ・ブライネの7を抜き去った。

さらにナポリのFWは途中出場から56秒でゴールし、ベルギー代表の途中出場選手によるW杯最速得点を記録。「ミスター・シップ」によると、これは2014年W杯米国戦で出場5分で決めたマルワン・フェライニの旧記録を更新した。

また、ベルギー代表は2018年大会のチュニジア戦5－2を上回る同国史上最大差勝利を記録した。