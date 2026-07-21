アルゼンチン代表のMFロドリゴ・デ・パウルが、2026年ワールドカップ決勝でスペインに敗れてわずか24時間後、自身のインスタグラムのアカウントを通じて大きな爆弾を投下した。母国への批判者たちに痛烈な攻撃を仕掛け、大会を通じて「根拠のない陰謀論」を広めていたと非難したのだ。

準決勝では途中出場だったが決勝ではスタメン出場を果たした32歳のデ・パウルは、次のような激しい声明をつづった。「今日、どれだけ多くの人がこの敗北を予期していたか、そしてワールドカップを通じてずっと根拠のない陰謀論を広めていたかがわかる。それは、すべてのアルゼンチン人が味わっていたものを自分たちは味わえないという他者の痛みを和らげるためだ。私たちの笑顔が彼らを苛立たせ、私たちのやり方が彼らを不快にさせるからだ」

インテル・マイアミでリオネル・メッシのチームメイトであるデ・パウルはこう付け加えた。「しかしこれは、私たちのユニフォームへの情熱と愛が、どんなものにも打ち勝てるということを裏付けただけだ」。これは、大会を通じてアルビセレステが審判の贔屓を受けていると非難し、さらに彼らのプレースタイルや祝福の仕方を批判した国際メディアの大部分や他国代表の元選手たちへの明確なあてつけである。

批判者に対する厳しい口調とは裏腹に、「エル・モトルシート（小さなエンジン）」はアルゼンチンがタイトルを守れなかったことへの深い悲しみを吐露し、こう語った。「最大の痛みは、ワールドカップを母国に持ち帰れなかったことだ。この感情を再び味わうにふさわしい者がいるとすれば、それはあなたたちだからだ。しかし時間が経つにつれ、このチームとのつながりが単なるトロフィーを超えるものだと気づく」

デ・パウルはこの感動的なメッセージに3枚の写真を添えた。1枚目は準優勝のメダルを首にかけ、アルゼンチンのサポーターで埋め尽くされたスタンドを見つめる彼を後ろから撮ったもの。2枚目はカンザスシティのスタジアムで準々決勝進出を祝うチームの写真。3枚目は、リオネル・スカローニ率いるチームが大会で挙げた19得点のうちの1つの後に選手たちが抱き合う写真である。

国際Aマッチ94試合出場を誇り、指揮官自身の発言によれば来る12月31日に終わるかもしれないスカローニの黄金時代を支える最も重要な柱の一人であるデ・パウルは、こう締めくくった。「痛みは長く残り続けるだろう。しかし今日、私はこれまで以上にアルゼンチンの一員であることを誇りに思う」

デ・パウルはタンゴの歴史上最も成功した時代における中心的な選手だ。2021年と2024年のコパ・アメリカ、そして2022年ワールドカップで優勝を果たした。アルビセレステのユニフォームで初めての大きな失望を味わった後、彼はニコラス・オタメンディ、そして理論上はリオネル・メッシも含まない新たな世代のリーダーの一人となるだろう。