テオ・ヤンセン監督は、ユーロジャックポット・オランダ杯1回戦のヘラクレス・アルメロ戦で、デ・トレフェルスの選手たちの意欲を最大限に引き出した。勝利を収めた指揮官は、相手の先発メンバーを見た時点で番狂わせの可能性を感じていた。

「先発メンバーを見たとき、この試合は勝てるかもしれないと思った」と、ヤンセン監督は試合後にESPNで語った。「8人も入れ替えるなら、ヘラクレスは我々を真剣に相手にしていないということだ。それが選手たちを奮い立たせた」

「今日ピッチに立った選手たちは、一緒にプレーすることに慣れていない。練習の11対11では一緒になることもあるが、試合では一度もない」とヤンセン監督は語った。ヘラクレスでは、ファビアン・デ・ケイザー、セム・スヘペルマン、ジェベンシオ・ファン・デル・クスト、ジャン＝ポール・エンドジョリらがベンチに座っていた。

「我々を過小評価してはいけない」と、アマチュアチームを率いるヤンセン監督は分析を続けた。「我々には素晴らしいチームがある。それを今夜も示した。戦術は明確で、選手たちは何を求められているか分かっている。それに、我々には魅力的な選手たちがいる。今日、それが見られた」

ヘラクレスのフィンセント・ハイルマン監督は、真剣に試合に臨むつもりでグルースベークへ向かったと強調した。「確かに、ここ最近は出場時間が少なかった選手たちだ。だが、ここで賭けに出たわけではない。もう一度この試合を戦うとしても、私は同じ選手たちを先発させる」

「それは典型的なオランダ流の見方だ」と、敗れた指揮官は自身への批判に反論した。「テオがこれを利用するのは分かるし、彼はそれをうまく、賢くやっている。だが、それが結果に関係したとは思わない。私が起用した選手たちには、この試合に勝てるだけの力がある」

そのため、ハイルマン監督は「Bチーム」という表現を使うことも拒んだ。「そう呼ぶのは選手たちに失礼だからだ。（マリオ・ボラツへの、編集部注）レッドカードがなければ、我々には最後まで勝ち切れるだけのフィジカルの強さがあったと本当に思う。最初の55分間で得点すべきだった。その点で、我々の攻撃には厳しい評価をしている」