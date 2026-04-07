『デ・テレグラーフ』紙、ポッドキャスト出演後のアヤックス選手を徹底的に批判

マイク・フェルウェイは、Kale & Kokkieのポッドキャストにおけるアレックス・クロースの言動について、辛辣な言葉で批判した。『デ・テレグラーフ』紙の「キックオフ」ポッドキャストで、このアヤックス・ウォッチャーは、退任したテクニカルディレクターが主に自分の身を守ることにばかり気を取られていたと主張した。

クロースは先日、ポッドキャストに出演し、アムステルダムでの在任期間を振り返った。その中で彼は、ラウル・モロの指導が最適とはいかなかったことを認めた。同時に、彼はスペイン人監督の言語の問題にも言及し、モロは迅速に適応するには英語力が不十分だったと述べた。

フェルウェイはこの主張をきっぱりと退け、クラブ内にさらに大きな問題があると見ている。「私の考えでは、アヤックスがマドゥロダムでスカウトした選手たちこそが根本的な問題だ。彼らは小柄で機敏な選手を獲得したが、それだけでは本当に先へ進むことはできないタイプの選手ばかりだった。」

また、このジャーナリストはシーズン序盤におけるジョン・ハイティンガ監督の役割にも言及している。「彼はこれらの選手を全く知らなかったし、私の見るところ、すぐに『これか？』と悟っていたようだ」。フェルウェイによれば、さらに中盤への重要な補強が約束されていたという。「6番の選手が来るはずだったが、結局来なかった」。

フェルウェイの批判は、補強方針だけでなく、クロース自身の対応にも向けられている。「彼が責任を問われるのは良いことだが、実際には自分の身を守るための言い訳に過ぎなかった」と彼は主張する。そして、彼は結論として容赦なくこう断じる。「彼は単に、まったく価値のない選手層を組んでしまったのだ。」

ヴァレンティン・ドリーセンもこれに同意し、問題は主に「質」にあると強調する。「小柄でありながら非常に優れた選手はたくさん知っている。だから、身長の問題ではない」と彼は説明する。『デ・テレグラーフ』紙の記者によると、問題の核心は明らかだ。「単に質の高い選手を獲得できていないだけだ」

ドリーセンは、モロが失敗したのは言語の壁も一因だというクロースの主張を退ける。「ジョン・ハイティンガはスペイン語を完璧に話す。だから、あの若者をかなり手助けできたはずだ」。ドリーセンによれば、問題は別のところにあるという。「彼には単に資質が欠けているのだ」。