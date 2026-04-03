『デ・テレグラーフ』紙：「クライフがペップ・グアルディオラにアヤックスの監督就任を打診する」

『デ・テレグラフ』紙のアヤックス担当記者マイク・フェルウェイ氏は、サッカーポッドキャスト『キックオフ』で、ジョルディ・クライフ氏がアヤックスの監督就任に向けペップ・グアルディオラ氏に接触するだろうと述べた。

ポッドキャストではまず、ジローナのミシェル監督について語られた。フェルウェイ氏によると、クルイフ氏は確かにミシェル監督を高く評価しているが、現時点では同スペイン人監督との話し合いはまだ行われていないという。





つまり、クライフはミシェルに好感を抱いているものの、アヤックスにとっての絶対的な理想の候補として、別のスペイン人監督、すなわちペップ・グアルディオラを挙げている。マンチェスター・シティの監督であるグアルディオラは、2027年半ばまでイングランドでの契約が残っている。

「それはアヤックスのファンにとって夢のような話だ。クライフのドキュメンタリーの中で、グアルディオラは自分のすべてをクライフのおかげだと言っている。これこそが、クライフ家に恩返しをする素晴らしい方法かもしれない。」

「グアルディオラには、年間2000万ユーロを提示してくるクラブも含め、数多くのオファーが殺到するだろう。アムステルダムには、そんな給与を支払う余裕はない」とフェルウェイは続ける。

「ヨルディは間違いなくグアルディオラにアプローチを試みるだろう。それが成功する可能性は……通常ならあり得ない話だが、クライフは大きな賭けに出るつもりだ」と、このアヤックスウォッチャーは締めくくった。