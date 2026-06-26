ウォウト・ヴェグホルストには、関心を寄せるクラブが後を絶たない。FCトゥエンテとベンフィカが、現在33歳となったこのストライカーに注目していることは、以前から知られていた。しかし、『デ・テレグラーフ』紙によると、レアル・ベティスとセルタ・デ・ビーゴも彼に「真剣な関心を示している」という。

ヴェグホルストは現在も公式にはアヤックスの所属だが、あと数日で契約が満了する。それ以降はフリー移籍で獲得可能となる。

ウェグホルトは以前からトゥエンテと噂されており、同クラブはリッキー・ファン・ヴォルフスウィンケルの引退で新ストライカーを探している。彼はマンチェスター・ユナイテッド時代に、現在トゥエンテのテクニカルディレクターを務めるエリック・テン・ハグとプレーした経験がある。

ベンフィカの関心も以前から報じられており、移籍専門ジャーナリストのムニール・ブアリン氏は「ベンフィカが熱心に追い求めているという根強い噂を耳にしている。ヴェグホルストはすでにポルトガルで住宅を見学しているようだ」と語った。

『デ・テレグラーフ』紙はスペイン筋の情報として、ベティスとセルタもすでに接触したと伝えている。両クラブは昨季ラ・リーガで5位と6位に入った。同紙は、ウェグホルストが最終的には直感で決断すると予想する。

海外ではVfLヴォルフスブルク、バーンリー、ベシクタシュ、マンチェスター・ユナイテッド、TSGホッフェンハイムでプレーした経験を持つ。

現在、この右利きの選手はオランダ代表としてW杯に出場しているが、まだ出場時間はゼロだ。