『デ・テレグラーフ』紙によると、アヤックスは欧州カップ戦のプレーオフに出場する場合、このスタジアムを代替会場とする。

今シーズン、アヤックスが欧州カップ戦出場をかけたプレーオフに進んだ場合、ホームゲームをヴォレンダムで開催する。オランダ紙『デ・テレグラーフ』がKNVB関係者の話として伝えた。

エールディヴィジで4位以内に入れない場合、欧州カップ戦出場をかけてプレーオフに出場する。問題はホームゲーム会場で、アヤックスはVolendamのスタジアムを使用する。

5月16日から6月初めにかけてヨハン・クライフ・アレナではハリー・スタイルズのコンサート10公演が開催されるため、同スタジアムを使用できない。プレーオフの日程は5月21日（木）と24日（日）だ。

このためアヤックスは代替会場を探しており、候補にヘラクレス・アルメロの「アシト・スタジアム」とFCヴォレンダムの「クラス・スタジアム」が上がっていた。

結果として、ホームゲームはヴォレンダムで開催されることが決まった。なお、ヴォレンダム自体が同時期に「ケウケン・カンピオン」プレーオフに参加する可能性がある。

ただし、ヴォレンダムが16位でフィニッシュした場合、同クラブは23日（土）に自チームのホームゲームを開催するため、日程が重なる可能性がある。

なお、アヤックスは4位との差が2ポイントのため、プレーオフ回避の可能性も残っている。