『デ・テレグラーフ』紙が批判の的：フェイエノールトとルツハレル・ヘルトゥイダに関する噂は誤報のようだ

『デ・テレグラーフ』紙の記者マルセル・ファン・デル・クラーンがフェイエノールトのサポーターから批判を受けている。月曜日に彼が報じた噂は、ソーシャルメディアで疑問視されている。

同氏によると、ゲルトゥイダ（RBライプツィヒ）はフェイエノールト復帰に前向きで、日曜日にマースルイスで開催されたファン・ペルシーの国際ユース大会後に話したという。

その条件はファン・ペルシーが来季も監督を務めることだったという。しかしゲルトゥイダは帰路でファン・ペルシー解任を知り、驚いたという。

しかし火曜付『アルゲメン・ダグブラッド』の経緯再構成によると、その話は不自然だ。同紙は、デヴィ・リゴーとロバート・エーンホーンが金曜朝にファン・ペルシーを解任したと報じた。

施設「1908」でリゴーが解任を伝えた。就任1週間のベルギー人は、方針遂行のためファン・ペルシーの解任が必要と判断。穏やかに、残り1年の契約を週末で解除すると通告した。 エーンホーンは主にこの若きベルギー人に話をさせつつも、熟慮された、幅広い支持を得た決定が下されたことをにじませている」と、グカは記している。したがって、ファン・ペルシーが元チームメイトのヘルトゥイダに接触したとは、ほとんど考えられない。

ファン・ハネゲム

以前、ウィレム・ファン・ハネゲムは自身のポッドキャストで、フェイエノールト監督とマースルイス出身記者との蜜月関係を批判した。「ファン・デル・クラーンとファン・ペルシーは長年親しく、互いの家を訪れ、サッカー以外の場面でも頻繁に会っている」

「彼は『デ・テレグラーフ』紙のために長年フェイエノールトを取材しているが、その間、ファン・ペルシーについて批判的な記事を一度も書いたことがない。それは問題だが、我々は以前からそれを知っていた。他のジャーナリストが真実を指摘すると彼は怒り、その後、その事実から逸脱する。つまり、彼は実際には嘘をついているのだ。そこには利害関係が絡んでいるように思えるため、私はそれが我慢できない」とファン・ハネゲムは語った。