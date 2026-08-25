PSVは当面、アゼディン・ウナヒ獲得に本腰を入れることはなさそうだ。スペインメディアは火曜日、PSVがジローナのMFに正式オファーを出し、さらに獲得レースでも先行していると伝えていたが、De Telegraafのイェルーン・カプテインスによれば、現時点で移籍は議題に上っていないという。

カプテインスも認めているように、ウナヒは過去に実際にPSVのリストに載っていた。ただ、佐野航大とスフェン・マイナンスの加入によって、PSVの中盤は基本的に陣容が整った。そのため、現時点ではこのモロッコ代表MFを迎え入れる余地はないとみられている。

これはMundo Deportivoの報道とは真っ向から食い違う。スペイン紙は火曜日の早い時間帯に、PSVがウナヒに正式オファーを提示したと報じていた。ただし、そのオファー額がどれほどかは明らかにされていない。一方で、PSVが2500万ユーロの契約解除条項を支払う意思はないことは確実だとされていた。

Mundo Deportivoによれば、PSVはウナヒ獲得に向けた最有力候補ですらあったという。PSVはすでに移籍成立に向けてジローナと交渉中で、テクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートは他の関心を示すクラブに先んじるため、スピード決着を望んでいるとも伝えられていた。

だが、この報道はカプテインスによって否定された。「ウナヒはアイントホーフェンでリストには載っていたが、今はもう話題ではない」と、De Telegraafの記者は記している。

ウナヒはこの移籍期間、アヤックスとも盛んに結び付けられていた。アムステルダムでは、以前ジローナでともに仕事をしたミチェル監督との再会もあり得るとみられていた。また、ハル・シティ、イプスウィッチ・タウン、イティハド・クラブも以前から移籍先候補として名前が挙がっていた。

カプテインスによれば、PSVには現在、移籍市場で別の優先事項がある。アイントホーフェンのクラブは、なおCFとウイングの補強を検討している。そのため、ウナヒ加入は当面なくなったようだ。