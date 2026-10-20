デ・テレグラーフ紙、プレミアリーグのクラブに関連してファン・ペルシーの名前を挙げる

ロビン・ファン・ペルシーには少なからぬ関心が寄せられていると、デ・テレグラーフが火曜日に報じた。ただ、今年フェイエノールトを解任され、現在は無所属の同監督が新たな仕事を始めるのは、2027年になってからとみられている。

フェイエノールト担当記者のマルセル・ファン・デル・クラーンは、選手としてアーセナルとマンチェスター・ユナイテッドでプレーしたファン・ペルシーについて、プレミアリーグでの仕事の可能性に言及した。「プレミアリーグでは、ノッティンガム・フォレストの監督（オリバー・グラスナー、編集部注）がすでに解任の危機にある」と、現在イングランドで19位につけるクラブを挙げている。

「監督にあまり忍耐強くないギリシャの億万長者、エヴァンゲロス・マリナキスは、自身のクラブがプレミアリーグで下から2番目にいることに激怒している」とファン・デル・クラーンは明かす。一方、ノッティンガム・フォレストから具体的な話があった場合、ファン・ペルシーには困難が待ち受けるともみている。「シーズン途中に苦境にあるクラブの指揮を執るのは、数百万規模の年俸が得られるとしても、しばしば自ら困難を招くことになる。だからこそ、ファン・ペルシーも再び仕事に就く際には慎重に判断するだろう」

ファン・ペルシーが早期に退任した後も、フェイエノールトからさらに1年間給与を支払われることも、おそらく影響している。「ファン・ペルシーに対する関心も十分にある。夏の真っただ中には、欧州の（主要）リーグのクラブがすでに列をなしていた」

アルネ・スロットもファン・ペルシーと同じ境遇にあり、フェイエノールトの元監督である同氏にはリヴァプールから給与が支払われ続けている。デ・テレグラーフによると、スロットの名前は、月曜日に今季のプレミアリーグ初勝利を挙げたトッテナム・ホットスパーで挙がっている。

「スロットは空いた時間をUEFAの技術オブザーバーとしての仕事に充てている。これによって、多くのトップクラブの戦いぶりを何カ月も見続け、戦術を研究し、選手を評価することができる。賢いやり方だ」とファン・デル・クラーンは説明する。

「だが、2027年に欧州のビッグクラブで復帰することは間違いない」と、フェイエノールト担当記者は語った。代理人のラファエラ・ピメンタは、関心を寄せる欧州のクラブと定期的に連絡を取っている。