トッテナムの指揮官を務めるイタリア人のロベルト・デ・ゼルビは、土曜日に行われたノッティンガム・フォレストとの一戦がスコアレスドローに終わった結果に落胆を示しながらも、選手たちが見せた技術面のレベルには十分満足していると語り、チーム内の連携が高まりさえすれば、内容の向上が期待できると指摘した。

トッテナムは今季リーグ戦で初勝ち点を挙げた。開幕節でブレントフォードに0対3で敗れ、その後ホームでニューカッスルに0対2で敗れていた。

デ・ゼルビは試合後、「スカイ・スポーツ」に対して次のように語ったと「BBC」が伝えている。「結果には落胆しているが、内容には非常に満足している。我々が初めて一緒に取り組み始めたのが先週の木曜日、つまり初日からだということを考えれば、最後の判断やラストパスの部分では改善できると思う。オマル・マルムーシュがシュートを打った場面を覚えている。あのとき、アンディ・ロバートソンが彼の後ろから同じサイドを上がっていた。もしピッチの最後の3分の1でのプレーを改善できれば、多くの得点を挙げられると思う。我々には非常に質の高い選手たちがいるからだ。今はこの結果を受け入れるのは難しい。良い試合をしたと思っているからだ」

さらにこう付け加えた。「我々は取り組みを続けなければならない。ボールを保持しているときは非常に良いプレーができていて、解決策を見出すことにも成功したと思うからだ。ピッチの最後の3分の1では、もっとずっと良くなれると思う」

続けてこう語った。「チームのメンタリティは勝つこと、勝つこと、そして勝つことにある。しかし、自分たちへの自信を保つためには冷静さを持つ必要があると思う。そして我々には、ドミニク・ソランケ、サヴィオ、オマル・マルムーシュのように、多くの得点を挙げるのに十分な質を備えた選手たちがいると思う」

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後半について。「メディカルスタッフから60分経過後にサヴィオとデスティニー・ウドギを交代させるよう求められたのは残念だった。モハメド・クドゥスとアンディ・ロバートソンは非常に良いプレーをしてくれたが、あのタイミングで2人を交代させたのは、それほど適切な判断ではなかったかもしれない。しかし、サヴィオが再び負傷する危険を冒すわけにはいかない。彼は我々にとって非常に重要な選手であり、デスティニーについても同じことが言える。おそらく我々は多少のバランスと、ライン間のつながりの一部を失ったのだろう。ノッティンガム・フォレストには敬意を払わなければならない。彼らは終始、セカンドボールとロングボールに頼っていたからだ」

チーム内の負傷者についてはこうコメントした。「我々はサッカーのあらゆる面で改善しなければならない。ボールを保持しているときの組織立てにおいても、保持していないときにおいてもだ。それでも今日は、非常に良い守備ができたと思う。我々は非常に良い選手たちを獲得したが、『フットボールマネージャー』というゲームのように、単に名前だけを頼りにチームを作ることはできない」

最後に、取り消されたノッティンガム・フォレストのゴールについて語った。「リプレーを見ていないので、その質問には答えられない」