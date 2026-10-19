トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督が、スペイン・マルベーリャで実施したトレーニングキャンプ中、朝食、昼食、夕食の時間における携帯電話の使用を禁止した。選手間の結束を強め、プレミアリーグで最下位に沈むチームの成績を改善するための試みだ。

英紙『ガーディアン』は、今夏に新加入10選手の獲得へ3億8000万ポンド以上を投じたトッテナムが、リーグ開幕6試合で勝利なしという状況のまま、月曜日に予定されているコヴェントリー戦に臨むと伝えた。これにより、コーチングスタッフへの圧力は一層高まっている。

デ・ゼルビは記者会見で、キャンプではピッチ上での練習に加え、チームの状況や選手に求められる責任について話し合うミーティングが行われたと語った。さらに、グループ内での直接的なコミュニケーションの時間をより多く確保するため、食事中の携帯電話使用を禁じたと説明した。

イタリア人指揮官は、サッカーと現状について話し合うミーティングを2、3回開いたと付け加え、チーム内の雰囲気を改善する目的で、選手だけの夕食の席や、コーチングスタッフだけの夕食の席も設けたと明かした。

デ・ゼルビは、マルセイユでの経験の中でも同様のキャンプを2度実施したことがあり、成功した取り組みだと考えていると述べた。また、今回の決定はヴィナイ・ヴェンカテシャム、ヨハン・ラング、クラブのオーナーを含むトッテナムの経営陣との協議を経て下されたものだと説明した。

次の試合 CHE プレミアリーグ 12:30 TOT 視聴する

さらに、目的は選手に厳しい制約を課すことではないと強調。マルベーリャ滞在中、選手たちには行動の自由があるとした上で、新加入選手の合流やワールドカップから戻った選手がいることでチームが十分な準備期間を得られなかったことを踏まえ、日々の義務から離れてより長い時間を共に過ごすという考え方なのだと語った。

これに関連して、トッテナムはキャンプ中にデヤン・クルセフスキを戦列に復帰させ、ジェームズ・マディソンも練習に復帰した。古巣であるコヴェントリー戦での出場の可能性に注目が集まるなか、デ・ゼルビはマディソンが出場可能な状態になったと認めたが、先発起用するかどうかはまだ決めていないとした。

一方、シャビ・シモンズは負傷により引き続き欠場している。監督は同選手の回復段階を継続的に見守っていると述べ、負傷から復帰する選手にはコンディションを取り戻すための十分な時間を与えることが重要だと強調。一部の選手については短い出場時間でも起用できる可能性があるとした。