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トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督が、初先発で勝利に貢献した18歳のルカ・ウィリアムズ＝バーネットを絶賛した。土曜日のイプスウィッチ戦では先制点を挙げ、ドミニク・ソランケのゴールも見事なアシストでお膳立て。チームを2-0の勝利に導いた。

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アカデミー出身の逸材がプレミアリーグでの好機を生かす

16歳でトップチームデビューを飾ってから1年以上が経過し、トッテナムが苦しい12カ月を過ごす中、U-19イングランド代表のウィリアムズ＝バーネットを起用すべきだという声は強まっていた。途中出場した2試合で好印象を残した後、デ・ゼルビ監督は土曜日のイプスウィッチ戦の10日前に、プレミアリーグで初先発させる方針を固めた。

ウィリアムズ＝バーネットは15分に先制点を挙げ 、後半には巧みなドリブル突破からソランケのゴールをお膳立てした。

デ・ゼルビ監督、マディソンとの連係と守備への要求を説明

デ・ゼルビ監督は、ジェームズ・マディソンの近くでプレーさせることがウィリアムズ＝バーネットの自由なプレーの鍵だったと説明。木曜日には、ボールを持たないときの守備での働きについても厳しく指示していたという。

デ・ゼルビ監督は「ルカは特別な選手だ」と語った。「驚いてはいない。彼の才能は皆さんが思っている以上に大きいからだ。とても良いプレーをした。彼は幸運だと思う。トップクラブで、一流のチームメイトとプレーしているのだから」

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「ルカを今日起用することは10日前から決めていた。私の構想では、マディソンとルカを近くでプレーさせ、同じ感覚で連係させることが重要だった。マディソンの経験は大切になると思ったし、彼の振る舞いがルカの自由なプレーを助けると考えた」

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「木曜日にはルカと話し、2つのことを求めた。たった2つだ。1つは、友人と公園でプレーするときのように、同じ自由さを持ってプレーすること」

「もう1つは、［ウスマン・］デンベレやラフィーニャ、［ラミン・］ヤマルのように、ボールを持たないときも懸命にプレーし、働くことだ。サッカーは変わりつつあり、最初の守備者はアタッカーだ。バロンドール受賞者であっても、才能ある選手であっても、ピッチ上で働かなければならない」

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移動中のYouTube視聴が示した特別な資質

デ・ゼルビ監督は、18歳のウィリアムズ＝バーネットがいずれバルセロナの逸材ヤマルと肩を並べられると期待。チームバスでのリラックスした試合前の過ごし方に、並外れた精神面が表れていると指摘した。

ウィリアムズ＝バーネットがヤマルのレベルに到達できるかと問われ、監督は「そう思う」と答えた。「そして、私のキャリアの中でも特に素晴らしい光景を今日、練習場からスタジアムへ向かうバスで見た。彼は私のすぐ近くに座っていて、スタジアムに向かう間、YouTubeでロナウジーニョ、［エデン・］アザール、ネイマールを見ていた」

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「特別な人物だと思った。プレミアリーグでのデビューを1時間30分後に控えながら、ロナウジーニョやアザール、ネイマールといった才能ある選手たちを見ているのだから。サッカーは魔法だろう？」

高まる期待の中、技巧と献身の両立へ

短い途中出場の機会を経て、初先発で勝利の立役者となったウィリアムズ＝バーネット。今後はマディソンやソランケといった経験豊富なチームメイトとともに、先発の座を定着させることが課題となる。

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ただし、デ・ゼルビ監督のメッセージは明確だ。華麗なプレーだけでは十分ではない。ヤマルのようなトップレベルのアタッカーに近づくには、恐れを知らない創造性に加え、ボールを持たないときも絶えず献身的に働く必要がある。