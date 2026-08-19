エジプト代表のスター、オマル・マルムーシュ獲得をめぐる争いが突如として過熱している。今夏の移籍市場で、トッテナム・ホットスパーがマンチェスター・シティのフォワード獲得レースに本格参戦したためで、これはプレミアリーグの攻撃陣の勢力図を塗り替えかねない動きだ。

トッテナムはイタリア人指揮官ロベルト・デ・ゼルビの下、ロンドンのクラブを全面的に再編しようとしており、スパーズを再びプレミアリーグ優勝争いの舞台へと復帰させることを目指す野心的な計画を進めている。

信頼性の高い英紙「ジ・アスレティック」のデイビッド・オーンスタイン記者は、デ・ゼルビがマンチェスター・シティの2選手、すなわちオマル・マルムーシュとブラジル人のサビーニョの同時獲得を正式に望んでいると明かした。

一方、イタリア人移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノは、トッテナムのフロントが新シーズンに向けて攻撃陣のトリオを全面的に刷新する計画を立てていると明らかにした。その構想は、マルムーシュとサビーニョに加え、リバプールのスター、オランダ人のコーディ・ハクポを擁する脅威のトリオを軸に据えるものだという。

これについて、英国人記者のギャリー・ワードは、マンチェスター・シティは強力な代役の獲得を決めない限り、マルムーシュとサビーニョの退団を認めないと説明した。同クラブは、エンソ・フェルナンデスと、フランスのリールに所属する若きモロッコ人アユブ・ボウアディの2件の移籍が成立するのを待っている。

この動きは、オマル・マルムーシュが昨シーズン、ペップ・グアルディオラの下でマンチェスター・シティのスターティングメンバーの座を確保するにあたり大きな苦労を強いられていることを背景としている。この状況は、エルリング・ハーランドを不動のセンターフォワードとして起用し続ける方針の下で今後も続くとみられ、アーセナルと対戦したコミュニティ・シールドの試合でもそれがはっきりと表れていた。