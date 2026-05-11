フェイエノールトは新経営陣選びで大きな進展があった。情報サイト「フェイエノールト・トランスファーマーケット」によると、クラブはすでにロバート・エーンホーン氏とデヴィ・リゴー氏に契約案を提示。まもなく正式発表の見込みだ。

現在、両者と本格的に協議中で、数日以内に交渉を加速させる予定だ。エーンホーンはゼネラルマネージャー、リゴーはテクニカルディレクター候補としてクラブ・ブルージュから招へいされる見込み。

エーンホーン氏は先週からロッテルダムで噂されており、AZでの実績と地元出身という背景からクラブ内での支持も厚い。

AZでは10年間GMを務め、スポーツと財務の両面で安定した方針で高い評価を得た。2024年に同クラブを退任。

リゴーは現在クラブ・ブルージュと契約しており、ベルギー強豪の技術部門を率いている。

さらに、フェイエノールトはスタッフ陣の補強も急ぐ。スパルタ・ロッテルダムでアシスタントコーチを務めるサイード・バッカティも候補に挙がっている。彼は過去にヤープ・スタム、ディック・アドヴォカートの下でフェイエノールトで働いた経験があり、ロビン・ファン・ペルシ率いる技術スタッフに加わる見込みだ。