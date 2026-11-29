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オリバー・エドヴァルセンは日曜午後、アヤックスのサポーターにほとんど好印象を残せなかった。フェイエノールトとのデ・クラシケル（1-1）で途中出場したFWのプレーは散々で、SNSでは批判が殺到。アブデラ・ウアザネを最後までベンチに座らせたミチェル・サンチェス監督にも批判が向けられている。

アヤックスはデ・カイプで好スタートを切り、開始わずか4分にスティーブン・ベルフハイスのお膳立てからユリアン・ブラントが先制点を挙げた。しかし数分後、ドイツ人MFの誤ったパスをルチアーノ・バレンテに利用され、同点に追いつかれた。

アヤックスは後半、フェイエノールトに苦しめられた。ロッテルダムのチームに勝ち越しを許さずに済んだのは、マールテン・パエスのおかげと言っていい。GKは試合開始から1時間余りが経過したところでナチョ・フェッリのPKを防ぎ、その後、ミチェル監督は74分に最後の交代を行った。

スペイン人指揮官はブラントを下げ、エドヴァルセンを投入。この判断にアヤックスのサポーターはすぐさま驚きの声を上げた。ウアザネにデ・カイプで存在感を示すチャンスを与えてほしかったのだ。

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その後、エドヴァルセンが監督の判断の正しさを示すことはできなかった。ノルウェー人FWはひどいトラップでアヤックスの有望なカウンターを台無しにし、ほどなくしてフリーのボールをあっさりタッチラインの外へ蹴り出した。

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落胆したサポーターの一人はXに「どうしてあの状況で、あんなにひどいトラップができるんだ？ ウアザネなら何かできたはずだ」と投稿。別の視聴者もFWに厳しい評価を下し、「エドヴァルセンは本当にアヤックスの選手のパロディーだ」と記した。

また、『アヤックス・ショータイム』でも、このノルウェー人選手の途中出場には否定的な反応が相次いだ。「エドヴァルセンは、トゥウェンテ戦のアムラバトに次ぐ今季最悪の途中出場を目指している」といった声も上がっている。

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ミチェル監督がテクニックに優れたウアザネをまだベンチに残していたことも、多くのサポーターの不満を増幅させた。アヤックスのファンの一人は「ウアザネを投入しなかったなんて本当に理解できない。みんな疲れてきていて、前線には個人技が必要なのに、そこで投入するのは働き役のエドヴァルセンだ」と書いた。

多くのサポーターは、ミチェル監督が交代策でロッテルダムでの勝ち点1を受け入れたと感じている。Xには「ここでウアザネではなくエドヴァルセン。この監督は今日は勝つ気がない」という声が上がり、別のファンは「ウアザネよりエドヴァルセンを優先するなんて、絶対に受け入れられない」と書いた。

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『アヤックス・ショータイム』でも、サポーターはなぜこの若手にデ・クラシケルで出場機会が与えられなかったのか疑問を呈している。あるファンは「ウアザネはいったい何を間違えたから投入されないんだ？」と問いかけた。