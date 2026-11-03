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フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、火曜日にデ・カイプで行われるチャンピオンズリーグの一戦で、手負いのインテルの弱点を突けると考えている。ファン・ブロンクホルスト監督は、強豪の守備を崩すチームの力に全幅の信頼を示した。

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欧州で多得点の試合が続くフェイエノールト、インテルをホームに迎える

フェイエノールトは火曜夜、デ・カイプでインテルと対戦する。チャンピオンズリーグで再び強豪を破ることが目標だ。ジオ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームは、欧州の舞台で予想外の展開が続く試合を見せてきた。バルセロナに大敗した後には、ホームでコモを3-2で下している。

ただ、フェイエノールトは公式戦直近3試合で勝利がないまま、この一戦を迎える。

それでもファン・ブロンクホルスト監督は、ホームの利が選手たちの力になると確信している。

ファン・ブロンクホルスト監督、インテルの強みと弱みを分析

試合を前に、ファン・ブロンクホルスト監督はインテルの実力を認める一方、戦術面で突ける隙もあると指摘した。「彼らは少し疲弊しているかもしれないが、それでも質と経験は十分にある。どの局面でどうプレーすべきかを正確に分かっている」と語った。

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「守備を低い位置に固め、そこから攻守を切り替えることもいとわない。ボールを扱う能力に優れた選手が多く、優秀なストライカーも2人いる……。非常に完成度の高いチームだ」

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「どのチームにも弱点はある。弱点があまりないチームもあるが、明日は我々にもチャンスがある」とフェイエノールトの指揮官は付け加えた。

リード、前回のインテル戦からのチームの変化に言及

フェイエノールトのDFギヴァイロ・リードは、火曜の試合は2025年のラウンド16での対戦とは大きく異なるものになると語った。「素晴らしい経験だった……。でも、苦戦した」と振り返り、「今回はまったく違う試合になる。当時はチームもまったく違った。あの時からいるのはハジ・ムサと僕だけだ」と続けた。

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ファン・ブロンクホルスト監督も、チームの自信を強調した。「特にホームでは、毎試合勝利を目指している」

「今もチームの勢いや自信を感じられる。練習でもそれが見えるし、明日もそうであってほしい」と語った。

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デ・カイプで迎える重要な欧州の一戦

フェイエノールトはホームの観客の声援を力に変え、チャンピオンズリーグのグループステージで貴重な勝ち点3を手にすることを目指す。

ファン・ブロンクホルスト監督は、相手が守備を低い位置に固めた際には、チームが辛抱強く攻めることを期待している。

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デ・カイプでのキックオフは火曜夜に予定されている。