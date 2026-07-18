『デ・オランジェゾマー』にエレーヌ・ヘンドリクスがいない理由

ヘレーネ・ヘンドリクスは『デ・オランジェゾマー』のレギュラー司会者だが、土曜は欠席。代わってトーマス・ファン・フローニンゲンが進行役を務めた。

「こんばんは、『デ・オランジェ…』へようこそ。実は『デ・オランジェ・サンデー』や『デ・オランジェ・サタデー』と言いかけたのですが、今夜は『デ・オランジェ・ゾマー』ですね」と、ファン・フローニンゲンはSBS6のトークショーを軽妙なジョークで始めた。

「ヘレーネ・ヘンドリクスが家庭の事情で自宅にいるため、今回だけ私がこの席に座っています」と、ヴァン・フローニンゲンは司会を務める理由を説明した。「いつもは駐車場で『入れて、入れて、入れて？』と待っているのですが、今夜は入れてもらえました。しかも、豪華なゲストたちと共に。」

この日のゲストはモーリス・ステイン、ヒューゴ・ボスト、ベン・ファン・デン・ブルグ、レオティエン・ファン・ムーセル、アンジェロ・ブーンマンで、話題は主にスポーツに。ステインは「がん」という言葉の不適切な使用には厳正に対処し、最高額の罰金を科すと強調した。

ファン・フローニンゲンは、ヴァン・ムーセルに娘インディ・ザイラードとフェイエノールト選手タイス・クライフェルトの関係について質問。前回出演時、彼女は関係が一時休止中だと明かしていた。

ファン・ムーセルは「一時休止」の理由を明かさず、前回娘の恋愛について話したことを後悔していた。