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バルセロナのブラジル代表FWラフィーニャがゴールを取り戻した。それも1ゴールではなく、ラ・リーガ第14節のデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で見事なハットトリックを達成したのだ。

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直近の代表ウィーク明け、ラフィーニャはビジャレアル戦で90分間プレーし、続くサバー戦では14分間出場したが、ゴールもアシストも記録できなかった。

そうした中、『スポルト』紙は、ラフィーニャが最も影響力のある姿を取り戻し、ラ・コルーニャ戦で3ゴールを挙げる圧巻のパフォーマンスを見せたと伝えている。

このハットトリックは、ラフィーニャにとって試合での新たな偉業というだけでなく、バルセロナの歴史においても特別な意味を持つものとなった。

このブラジル人スターはカタルーニャのクラブでの通算得点を97に伸ばし、バルセロナ在籍時に94ゴールを記録した同胞ロナウジーニョを上回ったのである。

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これでラフィーニャは、バルセロナ史上ブラジル人選手として4番目の得点者となった。彼を上回るのはリヴァウド（130ゴール）、ネイマール（105ゴール）、エヴァリスト・デ・マセド（105ゴール）の3人だけだ。

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ラフィーニャの次なる目標は明確だ。ネイマールとエヴァリストの記録に並ぶには、あと8ゴールが必要となる。

今シーズンのラフィーニャの数字は、彼の影響力の大きさを如実に物語っている。13試合で18ゴール3アシストを記録し、ラ・リーガ得点ランキング首位の座で、14ゴールのキリアン・エンバペとの差を広げた。

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これに加え、チャンピオンズリーグでも4試合で4ゴールを挙げている。この驚異的な成績は、ハンジ・フリック監督のチームにおける最大の攻撃的武器としての地位をさらに確固たるものにしている。

これにより、このブラジル人選手の今シーズンの成績は17試合で21ゴールに達した。

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デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でのラフィーニャの1点目は、このセレソンのスターが世界最高のアタッカーの一人であることを証明するプレーだった。ラミン・ヤマルが顔を上げ、ペナルティーエリア内へ正確なクロスを送る。この完璧なプレゼントを、ブラジル人選手は絶好のチャンスに変えた。

ラフィーニャは絶妙なスペースへ走り込み、ポジション取りで相手DFに競り勝つと、力強く跳び上がり、相手には止めようのないヘディングシュートを叩き込んだ。一流ストライカーならではの一撃であり、ゴールに戻ることの重要性を理解していた彼は、大きな喜びを爆発させた。

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しかし、ラフィーニャにはもう一つ見事なテクニックが残されていた。その後の攻撃で、ゴードンが送ったクロスをデポルティーボ・ラ・コルーニャの守備陣がクリアし、ボールはペナルティーエリア内に落ちた。

ブラジル人選手はこのボールに鮮やかな半回転で反応し、一つの動作の中でコントロールとシュートの準備を同時にこなした。質の高いテクニックから生まれたこのゴールはバルセロナの4点目となり、ラフィーニャはリアソールで2ゴール目を記録した。

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それでも、これが彼の最後の見せ場ではなかった。91分、再びラミン・ヤマルがペナルティーエリア内へクロスを送ると、ラフィーニャがまたしてもストライカーにふさわしい場所に姿を現した。

今回は複雑なテクニックは必要なかった。抜け目なく誰よりも早くボールに到達し、ネットへ押し込んでハットトリックを完成させたのである。