ハンドボール女子U-18エジプト代表は、世界選手権における歴史的で並外れた快進撃を続けている。大会屈指の強豪であるデンマーク代表との対戦で、1点差となる23対22の劇的な勝利を収め、本大会メインラウンドの熱戦を制した。

エジプト代表の選手たちは試合を通じて力強く堅固なパフォーマンスを見せ、前半は11対11の互角のまま終了。後半にエジプト代表が1点差で試合を制し、大会での快挙の連続に新たな歴史的勝利を加えた。

「死のグループ」での全勝

U-18エジプト代表はグループステージで全勝を達成した。出場チームの強さから「死のグループ」と称されたこのグループで、エジプトはヨーロッパ選手権準優勝のクロアチアに27対24で劇的な勝利を収め、その道のりをスタートさせた。

エジプト代表はさらに目覚ましい結果を続け、世界屈指の強豪フランスを29対24で下すと、第1ラウンド最終戦ではフィジー代表を83対17の圧倒的かつ歴史的なスコアで破った。これはエジプト代表が同大会への出場史上で記録した最大の得点差である。

韓国相手の劇的な逆転劇

メインラウンド初戦で、U-18エジプト代表は韓国相手に並外れた奮闘を披露した。27対23とリードを許していた展開を、試合終了間際に28対27の劇的な勝利へと逆転させ、選手たちの高い闘志を映し出す一戦となった。

この並外れたパフォーマンスは、U-18エジプト代表が大会で成し遂げた歴史的快挙を象徴している。同大会への出場史上初めて準々決勝進出を果たし、エジプト女子ハンドボールにとって前例のない偉業を打ち立てた。

激しい対戦

U-18エジプト代表は、世界選手権準々決勝で決定的な一戦に臨む準備を進めている。エジプトはメインラウンド第3グループの2位チームと対戦する予定だ。

準々決勝でのエジプトの対戦相手は、本日火曜日に予定されている中国とハンガリーの強豪同士の対決を経て決まる。この試合の結果によって、第3グループの1位と2位が決定する。

5連勝の並外れた道のり

エジプト代表はこれまで、世界選手権のグループステージとメインラウンドで5試合を戦い、一敗もせずすべてに勝利している。結果は以下の通りである。

グループステージ:

• エジプト（27）–（24）クロアチア

• エジプト（29）–（24）フランス

• エジプト（83）–（17）フィジー

メインラウンド:

• エジプト（28）–（27）韓国

• エジプト（23）–（22）デンマーク