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ブラジル人ディフェンダーのジョアン・ヴィクトルは、かつてベンフィカに所属し現在はロシアのCSKAモスクワでプレーしているが、ブラガで行われた試合でポルトガル代表がデンマークに1-4で敗れたことについてコメントし、大きな反響を呼んだ。

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この選手は、自身の“インスタグラム”アカウントを通じてメッセージを発信し、クリスティアーノ・ロナウドを擁護した。これは、かつての主将が去った後の新時代におけるポルトガル代表の初陣で喫した敗戦を受けてのものだった。

ジョアン・ヴィクトルのこの反応は、ロナウド不在で臨んだポルトガル代表の試合の後に出された。この試合でポルトガルはデンマーク代表に大差で敗れ、ジョルジェ・ジェズス監督が代表の指揮を執って以来、初めての黒星を記録した。

このブラジル人ディフェンダーのコメントは結果だけにとどまらず、起きたことをポルトガルのスター選手への扱い方と結びつけ、彼の不在とその地位への敬意の欠如は立ち止まって考えるに値すると見なした。

CSKAモスクワのこの選手は、自身の“インスタグラム”アカウントで試合結果の画像を投稿し、75分の時点でデンマークが4点をリードして無失点であることを示したうえで、ロナウドへの評価の欠如と見なしたものを明確に批判する言葉を添えた。

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ジョアン・ヴィクトルはこう書いた。「これは自分の手本となる存在を敬わないときに起きることだ」。特定の名前は挙げていないメッセージだったが、敗戦を代表のかつての主将への扱い方と結びつけていることを明確に映し出すものだった。

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この言葉が持つ意味は、一試合の結果についての単なるコメントを超えており、チームでの歩みを終えたロナウドのポルトガル代表内での地位、そして彼がポルトガルサッカーの歴史において象徴する価値をめぐる議論を再び巻き起こした。また、点差が広がり結果が4点に達した時点でこのメッセージが投稿されたというタイミングは、1-4でのポルトガルの敗戦で終わったこの試合の出来事と直接的な結びつきを与えた。

この敗戦はポルトガル代表にとって痛いものとなった。とりわけ、それがブラガで自国のサポーターの前で起きたこと、さらにはジョルジェ・ジェズスが指揮を執って以来初の黒星であったことがその理由だ。

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敗戦の厳しさにもかかわらず、ポルトガル代表はすでにネーションズリーグのノックアウトステージ進出を確定させており、この敗戦が大会での歩みの継続を奪うものではなかったことを意味する。

チームは次のウェールズ戦で勝ち点1を挙げるだけで、グループ首位を確定させ、1位でステージを終えることができる。