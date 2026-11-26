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ピエール＝エミール・ホイビュアは今夏、わずか100万ユーロで獲得可能だと、デンマーク紙『ティプスブラデット』のファルザム・アボルホセイニ記者が報じた。

31歳のホイビュアはマルセイユの主力で、契約は2028年夏まで残っている。しかし、関心を持つクラブは半年後には獲得に動ける。

アボルホセイニ記者は「木曜日のこれに先立ち、フランスの大手メディア『レキップ』は同選手の契約解除条項が200万ユーロだと報じた。だが、これは完全には正しくない。『ティプスブラデット』によれば、その半額で契約を解除できる」と記している。

コペンハーゲン出身の守備的MFは、移籍情報サイト『Transfermarkt』での市場価値が1500万ユーロ。今季はマルセイユとデンマーク代表の双方で主力としてプレーしている。直近の代表戦期間には、右利きのホイビュアがノルウェー戦とポルトガル戦の両方でゴールを決めた。

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ホイビュアは2024年夏からマルセイユでプレーしている。マルセイユはまずトッテナムから1シーズンの期限付き移籍で獲得し、その後、約1350万ユーロの買取オプションを行使した。

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ホイビュアはスタッド・ヴェロドロームでの2年目も重要な戦力となり、昨夏にはプレミアリーグから具体的な関心が寄せられた。

ノッティンガム・フォレストはデンマーク代表MFをイングランドへ迎えようと全力を尽くし、マルセイユとの合意にも達したが、獲得は実現しなかった。ホイビュアがフランスに残ることを選んだため、1500万ユーロの移籍は破談となった。

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ホイビュアは2012年夏、デンマークの強豪ブレンビーFFの下部組織からバイエルン・ミュンヘンに引き抜かれた。『レコードマイスター』のトップチームで25試合に出場し、FCアウクスブルクとシャルケ04への期限付き移籍を経て、2016年にサウサンプトンへ完全移籍した。

サウサンプトンには4年間在籍し、続くトッテナムでも同じく4年間プレーした。トッテナムへ移籍した夏にはアヤックスからも具体的な関心を寄せられたが、アムステルダムのクラブは獲得争いに敗れた。ホイビュアは長年にわたり代表でも主力となり、デンマーク代表での出場数はすでに103試合に達している。