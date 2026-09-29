デンマーク代表監督がドルベアを巡るニュースでアヤックスを震撼させた

ブライアン・リーマー監督が火曜日、カスパー・ドルベリに関して不穏なシグナルを発した。『Tipsbladet』などが伝えたところによると、アヤックス所属FWのひざは先週「完全に壊れていた」という。

ドルベリは1年の不在を経て、再びデンマーク代表に招集された。しかし、ひざの負傷がこれを妨げ、このインターナショナルマッチウィークで母国代表としてプレーすることはできなくなった。

ヘルシンゲルのホテルで行われた取材対応の場で、リーマー監督はドルベリの負傷について語った。「こういうことは、これまで経験したことがないと言っていい。かなり深刻な状況だ。先週月曜日に到着して以来、すでに5人の選手を帰さなければならなかった。そのうち1人は、壊れたひざを抱えていた（ドルベリのこと、編集部注）。どれだけ楽観的であろうとしても、これはただただ悲惨だ。それ以外の何ものでもない」

Tipsbladetは、デンマーク代表監督の記者会見後に但し書きを添えている。「カスパー・ドルベリに関する代表監督の発言は、完全に文字通り受け取るべきではない。ただ、非常に不穏に聞こえるのは確かだ」

前出の新聞は、ドルベリの負傷についてアヤックスに接触している。「カスパーのひざについて、こちらから付け加えることは何もありません。彼が、そして私たちが、その負傷に関する情報を共有したいと考えた時点で、公式サイトで公表します」と、広報担当のミール・ブリンクハウス氏はSMSで伝えた。

ドルベリはここまでデンマーク代表で56試合に出場し、代表のユニフォームを着て12ゴールを記録している。

28歳のストライカーは、今季は新監督ミチェルの下でアムステルダムのクラブで9試合に出場。3ゴールを挙げ、さらに3アシストも記録している。