デンマーク代表チームドクターがエリクセンについてコメント：「これが彼の最後の試合になるのか？」

デンマーク代表チームドクターのモーテン・ボーセン氏が、TV2に対しクリスティアン・エリクセン選手について最新情報を発表した。

エリクセンは日曜日のウクライナ戦（2-1）で、埋め込み型除細動器による電気ショックを受け倒れた。

その後、ボーセン氏は夜遅くにエリクセンの容態を報告した。エリクセンは2020年欧州選手権フィンランド戦（0-1敗戦）でも心臓の問題で倒れている。

当時ピッチにいた多くの選手が再びその場に立ち会った。代表監督は「彼らにとって人生最悪の記憶がフラッシュバックした。ロッカールームは動揺に包まれた」と語った。

エリクセンは自力でピッチを後にし、周囲に安堵をもたらした。ボーセン氏は「彼の容体は良好で、気分も良く、家族もそばにいる。すぐに帰宅できるだろう。ペースメーカーは期待通りに機能した。彼自身がピッチを歩きたがっていた。それは良い兆候だ」と語った。

アヤックスやマンチェスター・ユナイテッドなどでプレーしたこの元MFが、プロサッカー選手としての最後の試合を戦ったのかどうかは、依然として大きな疑問符がついている。

「それは彼自身が決めるべきことです。当然の疑問ですが、最終的には彼自身が判断することになるでしょう」。エリクセン本人からのコメントはまだ出ていない。