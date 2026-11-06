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デンマーク代表のブライアン・リーマー監督が、バルセロナのDFアンドレアス・クリステンセンを、今後のUEFAネーションズリーグの試合に向けた最新の招集メンバーから外した難しい決断について語った。センターバックのクリステンセンは太ももの問題が長引き、戦列を離れたままだ。代表チームは守備の安定を他の選手に求めることになる。

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クリステンセン、デンマーク代表戦も欠場へ

デンマーク代表は、今後の重要なネーションズリーグ2試合でもクリステンセンを欠くことになる。バルセロナのセンターバックは、9月にクラブがセビージャを3-1で下した試合で太ももを負傷して以来、代表に招集できない状態が続いており、その不在は代表チームにとって大きな痛手だ。デンマーク代表のメディカルスタッフはバルセロナ側と連携を図ったが、30歳のクリステンセンはまだ代表戦に復帰できる状態ではないと判断された。このため、守備陣の補強としてラスムス・ニコライセンが招集された。

リーマー監督は、元チェルシーのクリステンセンを代表に復帰させるために尽くした努力について説明した。「ACについてハンジ・フリックと話しましたし、我々のメディカルスタッフも当然、バルセロナのスタッフと連絡を取っていました。できることはすべてやろうとしました。もちろん、AC本人とも何度も話しました。彼は我々にとって間違いなく最も重要な選手の一人ですが、出場できる状態にすることはできませんでした」と『TV 2 Sport』に語った。

リーマー監督はさらに、目先の戦力よりも選手の長期的な健康を優先した判断だと説明した。「日曜日にバルセロナでベンチ入りできる可能性はありますが、先発して試合に出られる状態にはまだほど遠く、段階を踏んでしっかり状態を上げる必要があります。本人、バルセロナ、そして代表チームにとって、今後の健康面でのリスクを考えれば、適切に進めることが大切です。その点では広く意見が一致していました」と付け加えた。

守備陣の代役に信頼

クリステンセンの不在は痛手だが、リーマー監督はここ数カ月、その穴を埋めてきた選手たちに信頼を示した。デンマーク代表は主力DFを欠いて戦うことに慣れており、引き続き起用できない影響は抑えられるという。ポルトガル戦とノルウェー戦を前に、直近の代表戦4試合で最終ラインを支えたヨアヒム・アンデルセンとオリヴァー・プロフストゴーアのプレーを好材料に挙げた。

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「こう言えるでしょう。これまでそうだったように、代表チームがアンドレアス・クリステンセン抜きで戦うことに慣れていなければ、もっと大きな問題になっていたはずです。ですから、直近4試合で非常に良いプレーをしたヨアキム・アンデルセンとオリヴァー・プロフストゴーアについては、実際、比較的安心しています」とリーマー監督は述べた。

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マンチェスター・ユナイテッドの選手も欠場

デンマーク代表を欠場する主力選手はクリステンセンだけではない。マンチェスター・ユナイテッドのパトリック・ドルグも、今回の2試合を欠場する。ドルグは前回の代表活動期間中に負傷した。オールド・トラッフォードでトップチームの練習復帰が近づいているものの、代表戦を戦える状態にはないと判断された。リーマー監督によると、11月の試合にドルグが参加できるかどうかは、最終的にプレミアリーグのクラブであるユナイテッドが判断したという。

リーマー監督はユナイテッドの若手選手について、こう語った。「今週末、ユナイテッドのメンバーに入るかもしれないというところまで来ていました。残念ながら、彼の負傷は長期にわたり、比較的複雑なものでもあります。ベンチ入りできる状態から、出場や先発が求められる代表活動でプレーできる状態になるまでには、残念ながらまだかなりの道のりがありました。今回は、ユナイテッドと話し合った際に、出場できる状態には間に合わないとしてクラブ側が見送る判断をしたため、比較的単純な話でした」

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ポルトガル戦とノルウェー戦へ

デンマーク代表は、ネーションズリーグでの順位を確保するため、厳しい日程に臨む。11月14日に敵地でポルトガルと対戦し、17日には本拠地パルケンに戻ってノルウェーを迎える。主力のベテランを欠く中、目下の負傷者への対応とチームの長期的な構想の実現を両立させようとするリーマー監督にとって、選手層の厚さが試される。

デンマーク代表メンバー一覧

GK：アンドレアス・ユングダル、マッズ・ヘルマンセン、フィリップ・ヨルゲンセン。

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DF：ヨアヒム・アンデルセン、ラスムス・ニコライセン、オリヴァー・プロフストゴーア、ヴィクター・ネルソン、ラスムス・ニッセン・クリステンセン、アレクサンダー・バー、ヨアキム・メーレ、ヴィクター・バック。

MF：ピエール＝エミール・ホイビュア、ヴィクター・フロホルト、マッズ・ビドストルップ、モルテン・ヒュルマンド、アルベルト・グレンベック、マティアス・イェンセン。

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FW：ミッケル・ダムスゴー、グスタフ・イサクセン、モハメド・ダラミー、イェスパー・リンドストローム、アンドレアス・オルセン、ラスムス・ホイルンド、ウィリアム・オスラ。