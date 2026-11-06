カンファレンスリーグのグループステージでアヤックスに1-6と大敗した翌日、デンマーク各紙はFCミッティランに厳しい評価を下した。一方、アヤックスの際立った活躍を見せた選手には称賛が寄せられている。

Tipsbladetは、ミッティランが欧州の舞台で「屈辱」を味わったと伝えた。特に退場処分を受けたケル・ヴェッチェンに厳しい言葉を向けている。「アブデラ・ウアザネを倒したとき、いったい何を考えていたのか。ドイツ人の彼はその少し前に最初のイエローカードを受けており、早々にピッチを去ることになった。散々だった」

ノルディン・バッカーはアヤックス戦で実に6度、ゴールからボールを拾う羽目になり、デンマークメディアも容赦しなかった。「彼はどうしようもなかった。特にアヤックスの6点目ではそうだった。ただ、バッカーはDF陣から十分な助けを得られなかったのも確かだ」

カンファレンスリーグのリーグフェーズでいまだ勝利のないマイク・トゥルベルク監督率いるチームには、こんな厳しい評価も下された。「ミッティランは後半を10人で戦わなければならなかった。それでも、戦力的にはわずかに上回るだけの相手に、後半だけで5失点してはならない」

28分にフライデー・エティムが1-1としたときには、まだわずかな希望があった。「だが、その希望はすぐに消えた。後半開始直後、ペナルティーエリア内で再びトルを止められなかった。そこからミッティランの苦難が始まった。ナイジェリア人FWは、オランダ勢による屈辱的な大敗の中心となった」

Bold は、アヤックスがこれほどの大差をつけるとは予想していなかった。「結局、試合は完全に手に負えなくなった。残り15分でオスカル・グルークが1-5とし、その後、アヤックスが勝負を決定づけた場面でバッカーがミスを犯した」

一方、同紙はトルを絶賛した。「フィジカルの強いこの背番号9は身長1.97メートルで、ミッティランにとって常に大きな脅威だった。アヤックスにとって真の戦力であり、カスパー・ドルベリの素晴らしい代役だ。ホームチームにレッドカードが出た後、アヤックスは容赦なく、際立った決定力を見せた」