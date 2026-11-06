カンファレンスリーグのグループステージでアヤックスに1-6と大敗した翌日、デンマーク各紙はミッティランに厳しい評価を下した。一方、アヤックスの際立った活躍を見せた選手には賛辞が寄せられている。

ティップスブラデットは、欧州の舞台でミッティランが「屈辱」を味わったと報じた。特に退場処分を受けたケル・ヴェチェンへの批判は厳しい。「アブデラ・ウアザンを倒したとき、いったい何を考えていたのか。このドイツ人選手はその少し前に1枚目のイエローカードを受けており、早々にピッチを去ることになった。惨憺たるものだった」

アヤックス戦で6度もゴールネットからボールを拾う羽目になったノルディン・バッカーも、デンマークのメディアから容赦なく批判された。「彼はどうしようもなかった。特にアヤックスの1-6となるゴールの場面がそうだ。ただ、バッカーがDF陣からほとんど助けを得られなかったのも確かだ」

カンファレンスリーグのリーグフェーズでいまだ勝利のないマイク・トゥルベリ監督率いるチームには、こんな厳しい評価も下された。「ミッティランは後半を10人で戦わなければならなかった。それでも、戦力的にはわずかに上回る程度の相手に、後半だけで5失点してはならない」

28分にフライデー・エティムが1-1とするゴールを決め、わずかな希望は残っていた。「しかし、その希望はすぐに消えた。後半開始直後、ペナルティーエリア内で再びトルを止められなかった。そこからミッティランの苦難が始まった。ナイジェリア人FWは、オランダ勢に喫した屈辱的な敗戦で中心的な役割を果たした」

ボールド は、アヤックスがこれほどの大量得点を記録するとは予想していなかった。「最終的には完全に手がつけられない展開になった。残り15分でオスカル・グルークが1-5とすると、アヤックスが試合を決定づけた場面ではバッカーがミスを犯した」

一方、同紙はトルを絶賛した。「身長1.97メートルのフィジカルに優れた9番は、ミッティランにとって常に大きな脅威だった。アヤックスにとって真の戦力であり、カスパー・ドルベリの優れた代役だ。ホームチームに退場者が出た後、アヤックスは容赦なく、際立った決定力を見せた」