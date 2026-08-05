カレブ・イレンキは、FCノアシェランを歴史的な金額で離れる寸前にあると、Tipsbladetが報じている。ガーナ代表の同選手はプレミアリーグ昇格組のコヴェントリー・シティへ移籍する見通しで、クラブの加入時移籍金記録とデンマーク・スーペルリーガの放出時移籍金記録をともに更新することになる。

20歳のイレンキは名門ライト・トゥ・ドリーム・アカデミー出身。同アカデミーではモハメド・クドゥス、シモン・アディングラ、アーネスト・ヌアマー、カマルディーン・スレマナらも、その育成過程の一部を過ごしている。

イレンキは2024年半ばにノアシェランへ加入し、2030年半ばまでの契約にサインした。セントラルMFの同選手はすぐに頭角を現し、重要な戦力となり、56試合に出場して4ゴール8アシストを記録した。

ノアシェランが受け取る固定移籍金は2700万ユーロ（2億250万デンマーク・クローネ）で、これとは別にボーナス300万ユーロ（2250万クローネ）が加わる。

デンマークのクラブが、保証された移籍金として2億デンマーク・クローネ以上（約2675万ユーロ）を手にするのは史上初となる。 Tipsbladetは、デンマークサッカー界で「魔法の境界線」が破られたと伝えている。

ヌアマーは2023年、保証額1億8700万クローネでノアシェランからRWDMへ移籍した際、この記録に迫っていた。RWDMはオリンピック・リヨンと同じオーナー（ジョン・テクスター）を持っていた。

イレンキは水曜日、ノアシェランが木曜日にカンファレンスリーグ予選3回戦第1戦でヴァルル・レイキャビクと対戦するアイスランドへの遠征には、すでに帯同しない。

この移籍金はコヴェントリーにとっても歴史的だ。 スカイブルーズが1人の選手にこれほどの金額を支払うのは史上初めて。クラブ史上最高額補強の2位から4位に並ぶカール・ラッシュワース（ブライトン、25.7）、ルーム・チャウナ（バーンリー、23）、オレール・アメンダ（フランクフルト、18）も、いずれもこの移籍市場で獲得された。

イレンキは2025年5月28日にガーナ代表デビューを果たし、今ではブラック・スターズに欠かせない存在となっている。右利きの同選手は代表15試合に出場しており、ワールドカップでも主力だった。グループステージ初戦のパナマ戦では、自らのゴールでガーナに勝ち点3をもたらした（1-0）。



