デンベレ、パリ・サンジェルマンでの将来について最終決断を下す

ウスマン・デンベレは、パリ・サンジェルマンとの契約を近く2030年半ばまで延長する見通しだ。L'Equipeが月曜日に報じた。チャンピオンズリーグ王者に所属するこのウインガーの現行契約は、あと2シーズン残っている。

デンベレはこれまで、欧州外の好条件の移籍先が選択肢となる前に、まずPSGで歴史を作りたいと常に語ってきた。そして今回、チャンピオンズリーグで2年連続優勝を果たした後、フランスの強豪に自身の将来を託すことになったようだ。

サウジ・プロリーグの資金力ある複数クラブからオファーが届いていた。しかしデンベレは、2030年夏までの新契約についてPSG首脳陣と合意に達した。本人は条件に満足しており、近くサインする見込みだ。

デンベレは2023年に5000万ユーロでFCバルセロナから獲得され、パリで5シーズンの契約を結んだ。キャリア初期にはスタッド・レンヌ、ボルシア・ドルトムントでもプレーしている。

このウイングのストライカーは、先週にはルイス・エンリケ監督によってメンバーから外されていた。スタッド・レンヌ対PSGの一戦（2-2）ではハーフタイムにロッカールームへ残され、そのことをまったく快く思っていなかった。

というのも、彼はワールドカップ後の休暇を切り上げ、できるだけ早くルイス・エンリケのチームに合流するようにしていたからだ。しかしスペイン人指揮官は、デンベレが少し落ち着いて休むのが良いと考えていた。

フランス代表のデンベレは、金曜日のリールOSC戦（アウェー、2-2）のメンバーから外れた。連覇中の王者は敗戦を土壇場で回避しており、マルキーニョスが95分に得点を決めた。