世界屈指のスター選手たちの間で「バロンドール」をめぐる争いが白熱している。相次ぐ発言や憶測が広範な議論を呼ぶなか、輝きを放つラミネ・ヤマルとキリアン・ムバッペのコンビは、個人として最も価値あるこの賞を手にする十分な可能性を主張し続けている。一方でウスマン・デンベレは、まったく異なる道を選び、自らを候補に挙げることを控え、メディア上の競争の輪から完全に身を引いた。

この点についてフランス代表FWは「Ligue 1+」で語り、もし自分に決定権があるならバロンドールをチームメートのフヴィチャ・クヴァラツヘリアに与えるだろうと明かした。「個人的に、自分を目立たせることや、賞に自分を売り込むことは好きではない。それは僕にとって難しいことに思える。常に最も大切なのは、ピッチ上でチームメートと分かち合う瞬間だ。そしてタイトルを勝ち取り、家族や身近な人たち、そしてパリ・サンジェルマンというクラブ全体と祝福を楽しむとき、それこそが本当に最も美しい瞬間なんだ」と説明した。

デンベレはジョージア代表のスターを称賛し、こう付け加えた。「僕にとって、クヴァラツヘリアは現在の世界最高の選手だ。もし彼がバロンドールに輝いたら、僕はとても嬉しい。あらゆる基準で並外れたシーズンを送り、この賞を受けるにふさわしい一番の存在となった彼は、本当に受賞に値する」

なお、デンベレは最後にバロンドールを受賞した人物であり、今年の授賞式は来る10月26日、イングランドの首都ロンドンの「ロンドン・パラディウム」の舞台で開催される。

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