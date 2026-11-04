レアル・マドリーはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4戦も、土壇場で勝利を収めた。レアル・マドリーはアテネでのAEK戦で、アディショナルタイムに入って初めてリードを奪った。フェデリコ・バルベルデの鮮やかな一撃がそのまま決勝点となり、2-3で勝利。少し前には、ダンゼル・ダンフリースがキリアン・エンバペの2-2とするゴールをアシストしていた。

レアル・マドリーでは、モウリーニョ監督がダンフリースを先発起用し、アルダ・ギュレルは起用しなかった。トルコ人の攻撃の中心選手を休ませたことで、ヤン・ディオマンデとヴィニシウス・ジュニオールをともに先発させることができた。

元レアル・マドリーのFWルカ・ヨヴィッチが先発したAEKは、開始15分を待たずに先制する。ヨヴィッチからパスを受けたアブバカリ・コイタがペナルティーエリア際から内側に切り込み、マルク・ククレジャをかわしてティボー・クルトワのニアサイドを破った。スコアは1-0となった。

レアル・マドリーは、ヴィニシウスのクロスに足を合わせて押し込んだベリンガムのゴールで反撃したかに見えた。しかし、イングランド人MFはわずかにオフサイド。それでも5分後、見事なヒールシュートで今度こそ正真正銘のゴールを決め、1-1とした。

レアル・マドリーは、守備の配置が良く、多くの攻撃を食い止める気迫あふれるギリシャ勢に時折苦しめられた。それでも、エンバペが完全にフリーのククレジャを見つけた場面では、1-2となるのは避けられないかに思えた。しかし、スペイン人DFが利き足ではない足で放ったシュートは、滑り込んできたラザロス・ロタに当たった。

その少し後にはエンバペが自らシュートを狙い、強烈な一撃はわずかに枠の外へ。レアル・マドリーの勝ち越しは時間の問題に見えたが、そうはならなかった。カウンターからコイタのパスを受けたスタヴロ・ピロが、クルトワの下を抜くシュートを決めた。

その直後、レアル・マドリーは決定力を高めた。この試合では出来が今ひとつだったダンフリースが、鋭いクロスで反撃のきっかけをつくる。オランダ代表DFのボールをエンバペがゴールに押し込み、得点直後には右サイドバックのダンフリースを指さした。

レアル・マドリーが勝ち越し点を奪うには時間が足りないかに思われた。だが、バルベルデは違った。ウルグアイ人MFが持ち味の強烈なシュートを放つと、ボールはアディショナルタイムに美しい軌道を描いてゴールの隅に吸い込まれた。スコアは2-3。レアル・マドリーは4試合で勝ち点12と全勝を維持し、AEKは4試合で勝ち点3の30位にいる。