デンゼル・ダンフリースは、代表活動期間の長期化を好意的には受け止めていないようだ。本人は土曜日の記者会見でその考えを明かした。オランダ代表として79試合に出場している同選手は、以前の方式の方がはるかに良かったと感じている。

通常であれば代表活動期間ごとに2試合の国際試合が行われるが、今回は短期間で4試合が組まれている。UEFAは今季のネーションズリーグにおける最初の2回の代表活動期間を統合したため、各国代表選手はほぼ2週間にわたって代表チームに帯同することになっている。

ダンフリースにとっては、そうする必要はなかったようだ。この右ウイングバックは、より短い代表ウイークの方を好んでおり、その方がすぐにクラブへ戻ることができたという。

「試合後は回復に重点を置いている」とダンフリースは切り出した。「もちろん、クラブでも慣れていることだ。多少の疲労はあるが、この日程は受け入れなければならない」

「4試合を戦うことはもちろんできる。でも多すぎる。私は賛成ではない」と、本人は明確に意思を示した。

「クラブをかなり長く離れることになる。以前の方式の方が少し良かったと思う。でも、受け入れなければならない。ただ、私はもっと短い代表ウイークの方がいいと思っている」

代表監督のシャビ・エルナンデスも、ダンフリースの言葉に同意している。「4試合は多すぎるという点で、私はデンゼルに同意する。3試合なら可能かもしれないが、クラブにとっても代表チームにとっても、国際試合は2試合で十分だ」