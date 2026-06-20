デンゼル・ダムフリーズは、オランダ代表とインテルでプレーする選手たちには大きな違いがあると感じている。

デンゼル・ダムフリーズは『Voetbal International』のインタビューで、ワールドカップで優勝するために出場していると語った。オランダ代表の右サイドバックとして、その目標を達成するには多大な努力が必要だと自覚している。

2年前のドイツでの欧州選手権では、オランダ代表が互いに「優しすぎる」と批判された。ダムフリーズもその指摘に同意し、世界一を狙うには今回その点を改善しなければならないと語る。

「その点では、互いにより厳しい要求を突きつけ合う必要がある」とダムフリーズは語る。「それがユーロでの教訓だ。チームとして、もっと率直に、もっと頻繁に意見を交わすべきだ。私もそうする。その点では責任を持って行動するタイプだからね。チームに少しばかりの熱意があることは重要だ。」

まもなくレアル・マドリードへの加入が正式に発表されるが、現在はまだインテルと契約している。彼は「インテルではチームメイトと激しく意見を交わすのが当たり前だ」と語る。

「個性的な選手が多く、自分らしさを貫く必要がある」と付け加える。「代表は楽しいグループで即興性と前向きさがあるが、時には仲間と激しくぶつかり合うのも大切だ。」

ただし、それは常に「もっと良くなる」という意図を持ってのことだ。選手同士でのコーチングも進歩している。僕たちも少し年を重ね、自然と会話が増え、ミスパスにも反応するようになった。最初のパスを正確に、正しい足で出さなければならないと意識する選手が増えている。これは前向きな進展だ。

土曜日のワールドカップ第2戦では、オランダはヒューストンでスウェーデンと対戦する。勝てば準々決勝進出がほぼ確定する。