デンゼル・ダムフリーズは、すでに敗退が決まったチュニジアについて、極めて明確な見解を示している。

チュニジアは2連敗で既にW杯から敗退。それでもデンゼル・ダムフリーズは、木曜から金曜未明にカンザスシティ・アローヘッド・スタジアムで戦うオランダ代表にとって厳しい試合になると予想する。

チュニジアはスウェーデンに5－1で敗れ、サブリ・ラムーシ監督を解任。後任のエルヴェ・ルナール体制でも日曜日に日本が上田綾瀬の2得点などで4－0と勝利し、すでに敗退が決まっている。

ダンフリーズは月曜日の記者会見で「初戦後に監督が交代したのは知っている。W杯の舞台は誰にとっても名誉だ。チュニジアは最後の試合とあって全力で向かってくるだろう」と語った。

オランダ代表は同スタジアムで試合に臨む。先週はアルゼンチンがアルジェリアを3-0で下した。「このスタジアムでは多くの好ゲームが展開されてきた。良い兆しだ」とダムフリーズは語る。

「これは我々のグループリーグ最終戦だ。我々はそれに集中している。この試合も勝ちたい。その後にトーナメントの展開を考えればよい」と右サイドバックのダンフリーズは語った。彼は次の対戦相手がモロッコかブラジルになる可能性が高いことも承知している。

スウェーデン戦の5-1勝利でチームに自信が生まれたとダムフリーズは強調。「前線には多くの長所があり、得点力もある。得点は自信につながる。前回のように多くのゴールを決めたい」と語った。

なお、オランダはチュニジアに1勝2分と一度も負けていない。