デンゼル・ダムフリーズのレアル・マドリード移籍が急浮上

移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、デンゼル・ダムフリーズのインテルからレアル・マドリードへの完全移籍が決定した。レアルは2028年半ばまで続くダムフリーズの契約に含まれる2000万ユーロの買取り条項を行使する。

両クラブはすでに合意しており、30歳のダムフリーズがジョゼ・モウリーニョ率いる新天地と個人合意すれば移籍は確定する。

AS紙はすでに、モウリーニョ監督がダムフリーズの加入に同意したと報じていた。

22年間在籍したダニ・カルバハルの後継者探しをしていたレアル・マドリードは、早くからダムフリーズを有力候補視していた。

ペドロ・ポロも候補に挙がったが、移籍金が高額なため断念した。

モウリーニョ監督は、セリエAで守備力を伸ばしたダムフリーズの成長を高く評価。クラブ内でも、そのプロ意識と適応力に好印象で、即戦力として期待されている。

レアル・マドリードでは、昨年リヴァプールから加入したトレント・アレクサンダー＝アーノルドとポジションを争う見込みだ。代表では中盤でも起用されるイングランド代表だが、トーマス・トゥヘル監督はW杯の代表メンバーから外した。

この報道は、オランダ代表がデ・クープでアルジェリアと親善試合を行う前日に伝わった。ダムフリーズは出場停止で欠場し、代役はマッツ・ウィッファーが務める。